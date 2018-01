Moderne Garantiekonzepte auf dem Vormarsch

Nichts hat die Welt der Altersvorsorgeprodukte mit Garantien in den letzten Jahren so sehr verändert wie das Niedrigzinsumfeld. Eine Erkenntnis, die sich mittlerweile bei allen durchgesetzt hat, lautet: Attraktive Erträge lassen sich im Deckungsstock mit Garantieprodukten der “klassischen” Bauart nur schwer erwirtschaften. Und das ist noch nicht alles, denn es gibt zusätzliche Herausforderungen für die Branche in Form des Aufsichtsregimes Solvency II und der Zinszusatzreserve (ZZR). Ein Gastbeitrag von Amar Banerjee, Swiss Life Deutschland

Was ist also der Ausweg für die Versicherer aus diesem Dilemma? Ein vollständiger Verzicht auf Garantien mag ein Lösungsansatz sein, aber angesichts der berüchtigten Risikoaversion der Deutschen beziehungsweise deren Wunsch nach handfesten Garantien und Sicherheiten erscheint er nicht unbedingt Erfolg versprechend. Zudem punkten die Versicherungsunternehmen auch weiterhin mit lebenslang garantierten Leistungen und bieten damit ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie sich von reinen Kapitalanlageprodukten deutlich unterscheiden – diesen Wettbewerbsvorteil aufzugeben wäre fahrlässig.

Niedrigere Garantien, aber höhere Ertragschancen

Wesentlich naheliegender ist es daher, das Verhältnis zwischen Sicherheit und Renditechance in den Produkten neu auszubalancieren, so dass die Kunden auch im Tiefzinsumfeld eine ausreichend hohe Rendite erwirtschaften können, um im Rentenalter ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Diese modernen Produktkonzepte sehen zwar niedrigere Garantien vor, bieten dafür aber deutlich höhere Ertragschancen. Diese Nutzenargumentation kommt bei den Vermittlern und Endverbrauchern sehr gut an: So zählten laut Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im Gesamtjahr 2016 bereits vier von zehn neu abgeschlossenen Policen zu den sogenannten “neuen Rentenversicherungen”.

Bedeutung und Komplexität moderner Rentenversicherungsmodelle

Sowohl die Bedeutung als auch die Komplexität der verschiedenen modernen Rentenversicherungsmodelle spiegelt sich auch darin wider, dass der GDV in sein Berichtswesen für 2017 erstmalig die Bezeichnung “Mischformen mit Garantien” als separaten Punkt mit aufgenommen hat. Hier die Übersicht zu behalten, ist wohl nicht nur für die Endverbraucher eine Herausforderung, sondern auch für die Produktgeber und die Vermittlerschaft. Dabei lassen sich die meisten Produkte zumindest in die drei folgenden Kategorien einordnen: Moderne Klassik-Policen, Index-Policen und dynamische Hybridprodukte.

