Neue Website der Helvetia

Die Helvetia Versicherungen Deutschland haben ihren Internetauftritt neu gestaltet. Im Mittelpunkt stehen der Dialog mit den Kunden und das Nutzererlebnis.

Der Internetauftritt wurde optisch und in der Benutzerführung modernisiert. Die neue Seite ist in Kacheloptik mit kurzen Teasertexten und klaren Rubriken aufgebaut. Dialog und eine intuitive Benutzerführung stehen an erster Stelle. Mit den Online-Rechnern können Kunden ihre Tarife direkt und einfach berechnen sowie Verträge abschließen. Eine “Onepage-Struktur” führt den Nutzer durch Scrollen statt Klicken durch die Inhalte und zu den Antworten auf seine Fragen.

Integrierter Unternehmensblog

Darüber hinaus wurde der Unternehmensblog in die Website integriert. Neben den Produktinformationen findet der Nutzer auf der Seite multimedial aufbereitete Schadenbeispiele und Expertentipps. Durch das responsive Design soll der Webauftritt auch auf Tablets und Smartphones ohne Qualitätsverluste genutzt werden können. (fm)

Foto: Helvetia