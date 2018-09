Rechtsschutz: Die fairsten Anbieter aus Kundensicht

Schon im Jahr 1917 nahm die Rechtsschutzversicherung ihren Anfang unter Rennfahrern im französischen Le Mans. Inzwischen besitzen 49 Prozent aller Deutschen eine solche Police um sich finanzielle gegen Anwalts- und Prozesskosten abzusichern.

Wie bei allen Versicherungen kommt es jedoch auch beim Rechtsschutz nicht allein auf die reine Produktleistung an. Bei welchen Anbietern sich die Verbraucher besonders gut aufgehoben fühlen, hat das Analysehaus Servicevalue in Kooperation mit Focus Money zum vierten Jahr in Folge untersucht.

Dafür holten die Experten im Juli dieses Jahres insgesamt 2.165 Urteile von 1.946 Kunden zu 25 Rechtsschutzversicherern ein. Die Befragten sollten dabei bis zu zwei Versicherer bewerten, bei denen sie in den letzten zwölf Monaten waren.

Um das Konstrukt Fairness bewerten zu können, wurde es in 29 spezifische Service- und Leistungsmerkmale geteilt, die in den folgenden fünf Teildimensionen zusammengefasst wurden: “Faire Tarifleistung”, “Faire Kundenberatung”, “Fairer Kundenservice”, “Faire Kundenkommunikation” und “Faires Preis-Leistungs-Verhältnis. 8 6 14

Gütesiegel für 14 Anbieter

Mit der Höchstwertung “sehr gut” zeichnete Servicevalue insgesamt acht Versicherer aus, in alphabetischer Reihenfolge: ADAC Rechtsschutz, Advocard, Allianz, Arag, DEVK, Huk-Coburg, R+V und VGH.

Weitere sechs Anbieter von Rechtsschutzversicherungen wurden mit dem zweithöchsten Gütesiegel “gut” ausgezeichnet, namentlich Debeka, Huk24, LVM, Mecklenburgische, WGV und Württembergische.

Unter den Top-Performern der Branche befinden sich damit sowohl bekannte Spezialisten wie Advocard und Arag, als auch große Universalversicherer wie die Allianz, DEVK und die Huk-Coburg. Im Vorjahresvergleich blieb die Zahl der ausgezeichneten Anbieter gleich. (bm)

Foto: Shutterstock

