Allianz: Aylin Somersan Coqui wird neue Personalvorständin

Aylin Somersan Coqui (42) wird zum 1. April 2019 neue Personalvorständin der Allianz Deutschland. Sie tritt die Nachfolge von Ana-Cristina Grohnert an, die die Allianz zum gleichen Zeitpunkt verlässt. Coqui ist derzeit als Chief Human Resources Officer (CHRO) in der Allianz SE tätig und verantwortet dort die gruppenweite Personalstrategie.

Die in der Türkei geborene Managerin begann ihre Laufbahn bei einer Investmentbank in New York. Nach ihrem MBA-Abschluss an der Harvard Business School ging sie im Jahr 2003 zu Allianz Global Investors und wechselte 2005 zu PIMCO Europe, wo sie das institutionelle Kundengeschäft in der Schweiz verantwortete.

Ab 2010 leitete sie das CEO-Office der Allianz SE. Von 2013 bis 2016 war die Mutter zweier Kinder Finanzchefin der Allianz Türkei. Dort leitete sie den finanziellen Zusammenschluss der größten Versicherungs-Akquisition in der Türkei. 2016 wurde sie Chief Executive Officer (CEO) der Allianz Türkei.

„Als CEO in der Türkei hat Aylin Somersan Coqui ein ausgesprochenes Unternehmertum bewiesen und die Transformation der Allianz Türkei in ein digitales Unternehmen erfolgreich gestaltet – mit einer Führungskultur, die auf Mitarbeiterentwicklung und innovative, agile Arbeitsweisen baut“, sagt Klaus-Peter Röhler, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland.

„Ihre internationale Perspektive wird uns im Personalbereich noch weiter voranbringen.“ Neben ihrer Tätigkeit für die Allianz Deutschland ist Grohnert (52) Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt e.V. In dieser Organisation wird sie die Allianz auch künftig repräsentieren. (fm)

Foto: Allianz