Allianz Private Krankenversicherung: 122 Mio. Euro Bonus für die Kunden

Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) zahlt Kunden im Rahmen ihres Bonus-Programms für das Jahr 2018 insgesamt rund 122 Millionen Euro als Beitragsrückerstattung aus. Versicherte, die 2018 keine Leistungen aus ihrer Vollversicherung in Anspruch genommen haben, bekommen bis zu 30 Prozent ihrer Beiträge zurückerstattet – in einzelnen Tarifen sogar bis zu 50 Prozent. Haben Kunden im Laufe des Jahres schon Rechnungen eingereicht, können sie im Folgejahr noch nachträglich wählen, was für sie lohnenswerter ist.

Auch in der anhaltenden Niedrigzinsphase bleibt die APKV unverändert bei ihrer attraktiven Beitragsrückerstattung. Der Auszahlungsbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr sogar um rund vier Millionen Euro erhöht.

Dr. Jan Esser, Vorstand der APKV, sagt: „Von unserer Finanzstärke profitieren unsere Kunden direkt.“ Jeder fünfte APKV-Vollversicherte nutze die Beitragsrückerstattung. Angestellte und Selbständige erhielten oft Zahlungen von deutlich über 1000 Euro.

Die Kunden der APKV können sich ihre Beitragsrückerstattung entweder auszahlen lassen oder in die sogenannte Vorsorgekomponente umwandeln. Damit sorgen sie für ihr Alter vor: Die APKV legt die Gelder am Kapitalmarkt an und reduziert ab einem Alter von 65 Jahren die Beiträge.

Foto: Shutterstock