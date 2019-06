Die Top 5 der Woche: Versicherung

Was waren die interessantesten Versicherungs-Themen und Meldungen der Woche? Welche Beiträge wurden von den Cash.Online-Lesern besonders häufig geklickt? Unser Wochen-Ranking zeigt das Wichtigste auf einen Blick.

Platz 5: Altersvorsorge von Google? Abgelehnt!

Private Altersvorsorge von Google, Amazon & Co: In Deutschland sehen die Menschen diese auch in Zukunft nicht als Altersvorsorge-Anbieter, aber Jüngere zeigen sich hier aufgeschlossener als Ältere.

Für die Zukunft befürworten Kunden aber vor allem Lösungen, die stärker auf ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life.

Platz 4: Neodigital und Apella arbeiten künftig zusammen

Die Neodigital Versicherung AG ist ab jetzt in einem weiteren bedeutenden Maklerpool vertreten.

Der Maklerverbund Apella AG hat sein Portfolio um die digitalen Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungsprodukte von Neodigital erweitert. Was sich beide von ihrer Zusammenarbeit versprechen.

