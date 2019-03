Digital Day 2019 by Cash.: Ein voller Erfolg!

Zum ersten Digital Day 2019 von Cash. fanden sich heute über einhundert Vertreter namhafter Finanz-, Technologie- und Versicherungsunternehmen an Hamburgs malerischer Außenalster. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Und das solls noch nicht gewesen sein!

Versicherer, Vermittler, Finanzdienstleister – und einen Versicherungsentertainer: Sie alle zog das Thema Digitalisierung am heutigen Mittwoch ins Luxushotel The Fontenay in Hamburg.

Dort zeigten sich die Gäste nicht nur von hochklassigem Ambiente und schmackhaftem Essen begeistert, sondern auch von informativen und unterhaltsamen Vorträgen, teils hitzig geführten Diskussionsrunden und der Verleihung der Digital Awards und Innovationspreise.

So machten alle Teilnehmer diesen ersten Digital Day von Cash. zu einem vollen Erfolg, der selbst die hohen Erwartungen noch übertreffen konnte.

Der nächste Digital Day kommt schon im November!

Dafür möchten wir uns herzlich bei allen Gästen, Teilnehmern und Unterstützern bedanken, und nicht zuletzt auch bei unseren Partnern Adspirit, AfW, BCA, Blaudirekt, DMA, DVAG, Going Public! und Inter Versicherungen.

Und auch wenn der erste Digital Day von Cash. allmählich dem Ende zugeht: Der nächste steht schon in den Startlöchern!

Am 29. November 2019 kommt der Digital Day nach Frankfurt am Main. Egal ob Sie schon an der ersten Ausgabe teilgenommen haben oder neu dazukommen: Wenn auch Sie erfahren wollen, wie die digitale Zukunft der Finanzbranche aussieht, dann melden Sie sich jetzt HIER an! (bm)

Foto: The Fontenay