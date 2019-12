ESG-Fonds der DEVK powered by Monega

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) hat Anfang Dezember den neuen DEVKAnlagekonzept RenditeNachhaltig (DE000A2PF0H4) aufgelegt. Der Fonds wurde als nachhaltiger Baustein für die Fondsrente der DEVK Versicherungen konzipiert, steht aber auch anderen Anlegern offen und investiert in ETF- bzw. Zielfondsanteile, die vom Fondsmanagement unter Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und Kriterien der guten Unternehmensführung ausgewählt werden.

Auf der Aktienseite werden die ETFs dabei auf Basis der MSCI Socially Responsible-Indizes ausgewählt, der „grünsten“ Variante der MSCI-Indexfamilie. Der DEVKAnlagekonzept RenditeNachhaltig gehört zu den Partnerfonds von Monega, welche die Gesellschaft maßgeschneidert für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt. „Der DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig ist als Baustein für die Fondsrente der DEVK aufgelegt worden und soll Versicherungskunden die Möglichkeit geben, attraktive Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien für ihr Alter vorzusorgen”, erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, die Zielsetzung des neuen Fonds. „Anleger können ab einer Mindestanlage von 10.000 Euro aber auch direkt in den Fonds investieren und von dessen breiter Diversifikation im Bereich Nachhaltigkeit profitieren“, so Finke.

90 Prozent Aktien-ETFs geplant

Ziel des neuen Fonds ist es, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine attraktive Rendite bei marktkonformen Schwankungen zu erwirtschaften. Hierfür investiert das Fondsmanagement von Monega in Aktien-ETFs und Zielfonds, die unter ESG (Environmental, Social and Governance)-Kriterien für den Fonds ausgewählt werden. Geplant ist eine Allokation von 90 Prozent Aktien-ETFs und 10 Prozent Festverzinsliche. Für die festverzinslichen Anlagen wurde der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds allokiert, der in ausgewählte Mikrofinanzinstitute (MFIs) und darüber hinaus auch in so genannte Inclusive Finance Institutions (IFINs) sowie in kleine und mittlere Unternehmen in Entwicklungsländern investiert. Auf der Aktienseite werden die ETFs auf Basis der zugrundeliegenden ESG-Indizes ausgewählt. „Wir haben uns für die MSCI Socially Resonsible-Indizes entschieden, da diese quasi die ‚grünste‘ Variante der MSCI-Indexfamilie sind und damit den aktuell höchsten Branchenstandard bezüglich des ESG-Screenings von Aktien darstellen“, erläutert Wolfgang Gläsel, verantwortlicher Fondsmanager bei der Monega KAG. Die MSCI Socially Responsible-Indizes enthalten Aktien von Unternehmen, die nach dem Ausschluss- sowie nach dem Best-in-Class-Prinzip selektiert werden. Abgedeckt werden die Regionen Europa, USA, Pazifik und Emerging Markets.

Einer von 50 Partnerfonds

Der DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig ist einer von über 50 Partnerfonds und gleichzeitig der vierte DEVK-Anlagekonzept-Fonds, den Monega für die DEVK Versicherungen managt. Bereits seit dem vergangenen Jahr verwaltet Monega die Fonds DEVK-Anlagekonzept Rendite, DEVK-Anlagekonzept RenditePro und DEVK-Anlagekonzept RenditeMax. „Wir freuen uns sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DEVK im Rahmen des neuen Fonds fortsetzen können“, sagt Monega Geschäftsführer Bernhard Fünger. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit den Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts baut Monega auf die eigene Expertise im Fondsmanagement oder zieht ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.

Foto: Shutterstock