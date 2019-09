Financial Advisors Awards 2019: And the winners are…

…hieß es am 20. September für acht der Financial Advisors Awards 2019. Zum 17. Mal in Folge wurden die Branchenauszeichnungen im Rahmen der Cash.Gala auf dem Hamburger Süllberg verliehen.

Die Financial Advisors Awards (FAA), die sich als begehrte Produktauszeichnungen in der Finanzdienstleistungsbranche etabliert haben, wurden in diesem Jahr zum 17. Mal in Folge auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese im Beisein von mehr als 200 hochrangigen Repräsentanten – darunter Vorstände und Geschäftsführer – von Versicherungen, Investmentgesellschaften, Emissionshäusern, Immobilienunternehmen, Finanzvertrieben und Pools vergeben.

Die Sieger der FAA wurden aus einem Kreis der Nominierten der einzelnen Sparten durch Fachjurys aus den Bereichen Vertrieb und Analyse sowie durch die Cash.-Redaktion ausgewählt.

