“Innovative Marktteilnehmer inspirieren uns”

Neben neuen Marktteilnehmern wie Insurtechs stehen Vertriebe und Maklerpools vor der Herausforderung, sich aufgrund von zunehmender Regulatorik neu zu positionieren. Ein Weg dazu stellen Kooperationen zwischen Vertrieben und Vermittlern dar. Guntram Schloß, Vorstandsvorsitzender des Maklerpools der Apella Aktiengesellschaft, schildert seine Marktsicht und erläutert, wieso er sich von Insurtechs inspiriert fühlt.



2019 gibt es einige Übernahmen und Beteiligungen an Maklerpools und Vertrieben. Ist dies die Zukunft am Versicherungsmarkt?

Der gesamte Markt für Finanzdienstleistungen sowie die Versicherungsbranche befindet sich in einer Konsolidierung. Zunehmend übernehmen Finanzintermediäre Beratungs- und Vergleichssoftwareanbieter, die mit Ihrer Software zur Kosten- und Prozessoptimierung und damit zur Steigerung der Produktivität beitragen.

Darüber hinaus erhöht sich der Wettbewerbsdruck auf die gesamte Branche durch neue, innovative Marktteilnehmer.

Welche Rolle spielt die Regulierung des Marktes bei der Neuausrichtung von Zusammenarbeit beispielsweise durch einen Vertrieb mit einem Maklerpool oder einem Vertrieb A mit einem Vertrieb B?

Aufgrund verschärfter Regulierungsvorschriften und wachsender innovativer Marktteilnehmern wächst der Druck vor allem auf kleinere Anbieter, sodass sich die Anzahl der Marktteilnehmer weiter verringern wird.

Durch die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells, beispielsweise mit einem eigenen Assekuradeur, das eigene Finanzdienstleistungsinstitut, was Haftungsdach und Vermögensverwaltung bietet, und das Rechtsberatungsunternehmen für betriebliche Altersvorsorge hat sich in den vergangenen Jahren bereits auf das veränderte Marktumfeld eingestellt.

Welche Rolle spielen Insurtechs und andere Marktentwicklungen aus Sicht von Apella?

Durch neue, innovative Marktteilnehmern („FinTechs“ und „Insure-Techs“) erhöht sich der Wettbewerbsdruck auf die gesamte Branche.

Einer Studie der comdirect zufolge sind derzeit insgesamt 699 Start-ups in Deutschland aktiv und sammelten in den vergangenen fünf Jahren rund zwei Milliarden Euro Wagniskapital ein. Deutschland gilt als potenzialstärkster Markt in Europa, auf dem nationale und internationale Finanzdienstleister konkurrieren.

Durch innovative Marktteilnehmer werden wir inspiriert. Starke Konkurrenz macht uns besser! Die konsequente Ausrichtung auf kundennahe Prozesse entlang der gesamten Customer Journey wird immer mehr positive, nahtlose Kundenerlebnisse generieren.

Gäbe es eine Kooperation, die Apella ausschließen würde?

Ja. Das Bewahren humaner Werte im starken Maklernetzwerk ist für uns neben der Unabhängigkeit entscheidend für eine Zusammenarbeit.

Foto: Apella