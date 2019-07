Münchener Verein: Sechs Mal mit „sehr gut“ ausgezeichnet

Das Kölner Analysehaus ServiceValue legt 26 Kriterien an, um den Kundenservice von Versicherern zu beurteilen. Ihr Urteil ist eindeutig: Der Münchener Verein Krankenversicherung erzielt die Bestnote “sehr gut” für seine Kundenorientierung im Service.

Die Münchener Verein Krankenversicherung hat in der vom Kölner Analysehaus ServiceValue zum vierten Mal durchgeführten Wettbewerbsstudie „ServiceAtlas Private Krankenzusatzversicherer 2019“ in fünf Leistungskategorien die Note „sehr gut“ erhalten.

ServiceValue hat hierfür fast 800 Kunden befragt, die ihre Bewertungen zu 20 privaten Krankenzusatzversicherern in Deutschland abgeben konnten. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich der Münchener Vorsorge- und Pflegespezialist zudem im Gesamturteil von Rang 3 auf Platz 1 verbessert und sich damit erstmals die Spitzenposition aller getesteten Unternehmen gesichert.

Produktleistung, Kundenbetreuung, Kundenservice, Kundenkommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Studiendesign umfasste sechs Leistungskategorien mit insgesamt 26 spezifischen Servicemerkmalen. Im Gesamturteil hat der Münchener Verein die Bestnote „sehr gut“ erhalten, ebenso in den Teil-Kategorien Produktleistung, Kundenbetreuung, Kundenservice, Kundenkommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Dass wir es in diesem Jahr geschafft haben, in der Bewertung namhafte und insbesondere viel größere Versicherer hinter uns zu lassen, freut uns als mittelständisches Unternehmen ganz besonders“, betont Dr. Martin Zsohar, Vorstandsmitglied des Münchener Verein.

„Es ist schön zu sehen, dass die befragten Kunden neben unserer besonderen Kundenorientierung unsere Zusatzprodukte in der Krankenversicherung schätzen und mit einer hervorragenden Note in der Produktleistung bewertet haben“, so Dr. Zsohar weiter.

Krankenzusatzprodukte und der Service stimmen

Private Krankenzusatzversicherungen schließen gesetzlich Versicherte ab, um die Behandlungsleistungen und den Komfort bei Klinikaufenthalten zu erhöhen. Zudem können sie damit Versorgungslücken, die der gesetzliche Krankenversicherungsschutz in bestimmten Bereichen beinhaltet, schließen.

„Das hervorragende Studienergebnis zeigt uns, dass wir sowohl mit unseren Krankenzusatzprodukten als auch mit dem dazu angebotenen Service im Paket genau die Voraussetzungen gefunden haben, um im hart umkämpften Markt die Kunden zu gewinnen“, ergänzt Rainer Breitmoser, Chief Customer Officer des Münchener Verein.

„Und dass wir in allen Servicekategorien von den Kunden besser bewertet werden als andere Versicherer, ist erneut ein deutlicher Beleg der besonderen Servicequalität des Münchener Verein und des leidenschaftlichen Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Belange unserer Kunden.“

Foto: Münchener Verein