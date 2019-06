Nächste Kooperation: Allianz arbeitet nun auch mit Wrisk zusammen

Allianz Partners hat mit seinem Geschäftsbereich Allianz Automotive, der sich auf die globalen Versicherungsbedürfnisse der Kunden von Automobilherstellern fokussiert, eine Kooperationsvereinbarung mit dem britischen InsurTech-Unternehmen Wrisk unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist es, gemeinsam neue Kfz-Versicherungsprodukte auf der mobilen Plattform von Wrisk anzubieten, die in Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern am Point of Sale bereitgestellt werden.

Stephan Ruby, Chief Sales Officer von Allianz Automotive, betont: „Die Partnerschaft wird ein Katalysator für Digitalisierung und Vereinfachung sein. Für Allianz Automotive bietet die Zusammenarbeit mit einem InsurTech-Unternehmen wie Wrisk die Möglichkeit, kundenorientierte Lösungen auf transparente und einfache Weise entsprechend der Gesamtstrategie der Allianz anzubieten.“

Wie Allianz von Wrisk profitieren möchte

Die mobile Plattform von Wrisk bietet transparente und flexible Versicherungslösungen, die sich an die Bedürfnisse der Kunden anpassen, das heißt Kunden zahlen nur das, was sie benötigen, und nur dann, wenn sie es benötigen. Die Möglichkeit, Beiträge monatlich zu bezahlen, bricht mit dem traditionellen Zyklus einer jährlichen Vertragsverlängerung. Zusätzlich gibt ein personalisierter „Wrisk Score“ Aufschluss über die eigene Versicherbarkeit des Kunden.

Niall Barton, CEO und Mitgründer von Wrisk, sagt: „Wir glauben fest an das Innovationspotenzial der Versicherungsbranche. Die Kooperation mit Allianz Automotive hat sich aufgrund der Agilität und des Engagements unseres Partners, radikal verbesserte Lösungen für Kunden zu liefern, bereits ausgezahlt. Dies ist ein Paradebeispiel für die Strategie von Wrisk, Kooperationen mit globalen Versicherern voranzutreiben, die in vertikalen Sektoren besonders gut aufgestellt sind. Hier können wir gemeinsam neue Möglichkeiten für unsere Partner und deren B2B2C-Partner durch ein digitales und vernetztes Kundenerlebnis erschließen.“

Fokus liegt auf Großbritannien

Die Partnerschaft wird sich zunächst auf den britischen Markt konzentrieren. Durch die Zusammenarbeit sind beide Unternehmen in der Lage, verstärkt Kfz-Versicherungsprodukte der nächsten Generation mit agilen, On-Demand-Lösungen anzubieten, und so Versicherungsprodukte zu schaffen, die den Mobilitätsanforderungen von Morgen gerecht werden. Allianz Automotive und Wrisk arbeiten an einer Roadmap, um die mobilen Lösungen zu skalieren und das Potenzial dieser Partnerschaft voll auszuschöpfen.

Foto: Shutterstock