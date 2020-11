Ergo und Wüstenrot kooperieren in der Baufinanzierung

Anzeige

PATRIZIA Europe Residential Plus: jetzt mit erweitertem Immobilienportfolio

Der Fonds PATRIZIA Europe Residential Plus, der sich speziell an sogenannte sachkundige bzw. (semi-)professionelle Anleger richtet und eine Gesamtrendite von fünf Prozent plant, hat sein Immobilienportfolio um eine weitere attraktive Wohnimmobilie in Amsterdam erweitert.