DAK bietet Hilfe bei Long Covid

Die Hotline der DAK-Gesundheit ist montags bis freitags von 9 Uhr bis 14 Uhr zum Ortstarif unter der Rufnummer 040 325 325 922 erreichbar. Versicherte aller Krankenkassen können sich informieren. Auf Wunsch findet die Beratung auch anonym statt. Informationen gibt es unter: dak.de/long-covid-hotline

Schätzungen zufolge leiden zehn bis 15 Prozent der infizierten Menschen an der so genannten Long Covid oder auch am Post-Covid-Syndrom (PCS). Symptome sind Herzklopfen, Kurzatmigkeit, eingeschränkte Lungenfunktion und chronische Müdigkeit bis hin zu Depressionen und Schlaflosigkeit.

15 Prozent leiden unter Long Covid

Um eine gesicherte Diagnose zu stellen, sei zunächst die Hausarztpraxis die richtige Anlaufstelle, betont die DAK. „Mit unserer Hotline bieten wir den Menschen eine Hilfe im Dschungel der Angebote. Wir erfragen konkrete Bedarfe und vermitteln eine spezielle und schnelle Versorgung im Kontext von Long Covid“, sagt Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit.