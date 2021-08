Die BU-Versicherer mit der besten Kundenorientierung

Gesamtsieger ist die Provinzial Versicherungsgruppe, gefolgt von CosmosDirekt und LVM. Aus Sicht der Versicherten weisen zehn Anbieter eine insgesamt deutlich überdurchschnittliche Kundenorientierung auf und erhalten somit das Gesamturteil „sehr gut“. Eine „gute“ Gesamtnote wird neun Versicherern attestiert.

Rang| Anbieter| Bewertung

1. Provinzial Versicherungsgruppe| sehr gut*

2. CosmosDirekt| sehr gut*

3. LVM| sehr gut*

4. Allianz| sehr gut*

5. HUK-COBURG| sehr gut

6. Basler| sehr gut

7. VGH| sehr gut

8. Württembergische| sehr gut

9. CONCORDIA| sehr gut

10. LV 1871| sehr gut

11. HANNOVERSCHE| gut

12. SwissLife| gut

13. Generali| gut

14. ERGO| gut

15. DEVK| gut

16. uniVersa| gut

17. SV SparkassenVersicherung| gut

18. R+V| gut

19. Barmenia| gut

*(Anbieter ist zugleich Sieger in mindestens einer der fünf untersuchten Qualitätsdimensionen)

Stärkste Kundenzufriedenheit bei Service und Beratung

Im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit können vor allem die Kategorien „Kundenservice“ und „Kundenberatung“ punkten. Die höchsten Zufriedenheitswerte finden sich innerhalb dieser beiden Kategorien bei erwartbaren, mitarbeiterbezogenen Merkmalen wie Freundlichkeit oder Leichtigkeit der Kontaktaufnahme wieder.

Ebenfalls ein hoher Kundenzuspruch findet sich in der Qualitätsdimension „Produktangebot“, insbesondere bei Produktvielfalt und Qualität der Versicherungsleistungen. Hingegen weisen die Kategorien „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Versicherungsbedingungen“ Optimierungspotenzial auf. Dabei zeigen sich die Kunden besonders bei den Merkmalen „Angemessene Beitragshöhe“ und „Klare Hervorhebung der Leistungsausschüsse“ unzufrieden.

Der höchste Kundenbindungstreiber zeigt sich in den Kategorien „Preis-Leistungs-Verhältnis“, „Kundenservice“ und „Kundenberatung“. Im Vergleich der Einzelmerkmale haben in der Untersuchung „Angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis“, „Beratungsqualität“, „Fachkompetenz der Mitarbeiter“, „Verlässlichkeit der Aussagen“ und „Angemessene Beitragshöhe“ den stärksten Einfluss auf die Kundenbindung.

Versicherer mit Bestnoten

Gesamtsieger Provinzial führt auch in der Qualitätsdimension „Kundenberatung“ das Einzelranking an, schreiben die Analysten von Service Value. Die LVM überzeugt beim „Kundenservice“ und bei „Versicherungsbedingungen“ im Vergleich am stärksten, während CosmosDirekt im „Preis-Leistungs-Verhältnis“ vorne liegt.

In der Kategorie „Produktangebot“ sichert sich Allianz den Einzelsieg. Obwohl sie nicht in der Spitzengruppe liegen, erhalten als BU-Versicherer die Hannoversche, die SwissLife, die Generali und Universa eine sehr gute Bewertung in einer oder mehreren Einzelkategorien.

„Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist vor allem in bestimmten Wirtschaftszweigen eine durchaus wichtige private Versicherung“, kommentiert Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH. „Da die Relevanz nicht unmittelbar greifbar ist und zudem das Thema für viele sensibel erscheint, spielt die individuelle Kundenorientierung eine stärkere Rolle“, so das Fazit von Dethloff.