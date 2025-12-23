Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Ideal Gruppe stabilisiert Betrieb nach Cyberangriff

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Lebensversicherung
Foto: Ideal Lebensversicherung
Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Lebensversicherung

Nach dem Cyberangriff vom 10. Dezember hat die Ideal Gruppe ihre interne IT-Infrastruktur weitgehend wiederhergestellt. Einige Services sind noch eingeschränkt, doch die Rückkehr zur Normalität rückt näher.

Die Ideal Gruppe hat nach dem Cyberangriff vom 10. Dezember wesentliche Teile ihrer internen Infrastruktur wieder in Betrieb genommen. Der Geschäftsbetrieb wurde mit wenigen Einschränkungen wiederaufgenommen.

Für Kunden und Geschäftspartner ist der Zahlungsverkehr wieder möglich. Parallel arbeitet die IT-Abteilung an der Wiederherstellung der Internetanbindung, um die Services für Kunden und Vertriebspartner wieder vollständig bereitzustellen.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Es ist ein herausfordernder Prozess, aber dank des Engagements unseres Teams und der engen Zusammenarbeit mit externen Spezialisten können wir die notwendigen Schritte unternehmen, um den Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen“, sagt Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der Ideal Gruppe.

Die forensischen Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Cyberangriff sind nach Angaben des Unternehmens weit fortgeschritten. Bislang liegen weiterhin keine Hinweise darauf vor, dass Kundendaten abgeflossen sind. Die Prüfungen werden dennoch fortgeführt, um den Vorfall vollständig aufzuklären.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/ideal-gruppe-stabilisiert-betrieb-nach-cyberangriff-709206/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.