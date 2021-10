DISQ-Studie: Die innovativsten Versicherungsprodukte des Jahres

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat aktuelle Produktnovitäten von insgesamt 161 Versicherern unter die Lupe genommen und die nach Auffassung des Analysehauses besten Innovationen der Branche ausgezeichnet. Die Auswertung der Produkte, die innerhalb des Zeitraums Januar 2020 bis Dezember 2021 auf dem deutschen Markt eingeführt wurden oder noch optimiert werden, erfolgte unter zwei Teilaspekten: Innovationswert sowie Nutzen des Produkts.

Die Bewertung führte das DISQ in Kooperation mit unabhängigen Brancheninsidern der Bernhard Assekuranzmakler durch. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Versicherungsbranche mit ihrer vielfältigen und komplexen Produktwelt schwer zu erfassen. Welche Produkte von hohem Nutzen neu am Markt sind, zeigt das DISQ und sorgt so ein Stück weit für Transparenz.“

Die Gewinner

Die ausgezeichneten Produkte in alphabetischer Reihenfolge: Alte Leipziger: Wohngebäudeversicherung/ Arag: Aktiv-Rechtsschutz für Privatpersonen, Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige, Top-Schutzbrief

BGV: BGV Family/Canada Life: Schwere Krankheiten Vorsorge“/ Ergo: Unfallversicherung, Assistenzleistungen, Bausteine „Unfall-Hilfe, Unfall-Hilfe Plus“ und „Business-Hilfe“ mit optionalem „Business-Tagegeld

GVO Versicherung: Tierhalterhaftpflichtversicherung für exotische Tiere, Fahrrad und E-Bike-Vollkaskoversicherung Top-Vit PlusN/ Hallesche Krankenversicherung: Feelcare und Tarif Krankengeld.plus

Hanse-Merkur Reiseversicherung: Corona-Reiseschutz/ Helvetia Versicherungen: Helvetia eCar/ Hiscox: Shops by Hiscox/ Security Incident Response (SIR)/ Interrisk Unfallpflegerente/

Nürnberger Lebensversicherung: Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung 4Future in den Tarifausprägungen Komfort/ Ottonova Krankenversicherung: Produktlinie White-Label-Krankenversicherungstarife

Pangaea Life: Pangaea Life Basis-Rente/ Roland Rechtsschutz: Vermögensschaden-Rechtsschutz für Unternehmen/ Signal Iduna: Fahrradversicherung/ VHV: Unfallversicherung Klassik-Garant 2021 mit Baustein Exklusiv