Canada Life legt sich fest: Garantiewert für UWP-Produkte bei 1,5 Prozent

Marcus Tersi wird ab 1. Januar 2023 neues Vorstandsmitglied der Alte Leipziger Versicherung AG. Der Diplom-Kaufmann tritt die Nachfolge von Sven Waldschmidt an. Der geht am 31. Dezember 2022 nach über 30jähriger Tätigkeit für die Alte Leipziger Versicherung AG in den Ruhestand.