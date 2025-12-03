Marktkommentar Immobilien Europa: „Stimmung für 2026 positiv“

Das Jahr 2025 markierte einen Wendepunkt für den europäischen Immobilienmarkt – ein Jahr der allmählichen Stabilisierung, das den Grundstein für eine erneute Marktbelebung legte. Sowohl für Investoren als auch für Nutzer hat sich der Fokus von der Korrektur auf die Positionierung verlagert. Trotz anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Herausforderungen ist die Stimmung für das Jahr 2026 positiv.

Auf dem gesamten Kontinent verstärken sich die positiven Impulse: Eine sich verringernde Preisdifferenz zwischen Käufern und Verkäufern sowie eine bessere Transparenz bei Transaktionen stützen einen konstruktiveren Ausblick für das Transaktionsgeschehen 2026. Infrastruktur- und Verteidigungsausgabenpakete haben eine attraktive, langfristige Pipeline von Opportunitäten geschaffen. Auch wenn die Umsetzung dieser Projekte noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, unterstreichen sie doch die Bandbreite der strukturellen Investitionsthemen, die sich auf dem europäischen Markt abzeichnen.

Kurzfristig sehen wir attraktive Chancen in Industrie-, ausgewählten Einzelhandels- und Spezialimmobilien. Doch wir jagen nicht den „heißesten” Trends auf dem Markt oder kurzfristigen Entwicklungen hinterher, sondern bleiben bei unserem Sektor-agnostischen Ansatz und konzentrieren uns nach wie vor auf langlebige, betriebskritische Immobilien.

Für den Sale-Leaseback-Markt erwarten wir eine weitere Belebung der Aktivitäten. Ein zunehmend angespanntes Finanzierungsumfeld – verursacht sowohl durch restriktiver agierende Banken als auch durch eine Zurückhaltung im überhitzten Private-Debt-Segment – dürfte die Vorzüge alternativer Finanzierungsformen wie Sale-Leasebacks weiter hervorheben. Gleichzeitig bleibt die unterschiedliche Entwicklung des Private-Credit-Marktes in den einzelnen Märkten ein wesentlicher Faktor, den es im Blick zu behalten gilt.

Letztendlich bleibt der Ansatz von W. P. Carey auch 2026 unverändert: stabil, diszipliniert und langfristig. In einem Markt, der langsam sein Gleichgewicht findet, sehen wir Chancen nicht in Spekulationen, sondern in Stabilität. Als Käufer, der ausschließlich mit Eigenkapital arbeitet, sind wir gut positioniert, um unsere Deal-Pipeline aufzubauen und umzusetzen.

W. P. Carey gehört nach eigenen Angaben zu den größten Net-Lease-REITs mit einem Unternehmenswert von ca. 22 Milliarden US-Dollar und einem diversifizierten Portfolio an betriebsnotwendigen Gewerbeimmobilien, das zum 30. Juni 2025 1.600 Net-Lease-Objekte mit einer Fläche von ca. 16,5 Millionen Quadratmetern umfasst.