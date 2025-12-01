Betriebliche Altersvorsorge: Zeitgemäß, wirksam und voller echter Benefits

„Die bAV ist kein Zusatzprodukt am Rande, sondern ein Bestandteil ganzheitlicher Beratung“, sagt Tobias Michels, der bei der Global-Finanz AG in Bonn die Vertriebspartner unterstützt. „Sie ist eine extrem wirksame Möglichkeit, Zukunft zu sichern – sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber.“

Werte als Grundlage des Erfolgs

Unsere Basis sind Familie, Tradition und Zuverlässigkeit – Werte, die wir leben und unsere Kunden schätzen. Deshalb ist es nur folgerichtig: Wir wären unseren Werten nicht treu, wenn wir nicht auf die betriebliche Altersvorsorge setzen würden.

Echte Benefits für Mitarbeiter

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eröffnet die bAV die Chance, steuer- und sozialabgabenbegünstigt Vermögen fürs Alter aufzubauen. Schon mit überschaubaren monatlichen Beiträgen entsteht über die Jahre ein stabiler Kapitalstock.

Mehr Netto vom Brutto dank Förderung durch Staat und Arbeitgeber. Planbare Sicherheit durch eine zusätzliche Rente neben der gesetzlichen Versorgung.

Michels betont: „Diese Vorteile sind keine Theorie, sondern echte Benefits, die jeden Tag spürbar werden – heute im Portemonnaie, morgen im Ruhestand.“

Unternehmen profitieren immens

Auch für Arbeitgeber ist die bAV ein Gamechanger. „In der heutigen Arbeitswelt ist sie ein klarer Vorteil im Recruiting“, erklärt Michels. „Gerade die junge Generation erwartet zeitgemäße Benefits. Wer hier gut aufgestellt ist, punktet nicht nur im Bewerbungsgespräch, sondern bindet auch langfristig Mitarbeiter.“

Attraktiver Arbeitgeber durch gelebte Fürsorge. Stärkere Mitarbeiterbindung und geringere Fluktuation.

Positive Außenwirkung als verantwortungsbewusstes Unternehmen.

Damit wird die bAV zum „starken Hebel“, wie Michels es formuliert, um im Fachkräftemarkt sichtbar und konkurrenzfähig zu bleiben.

Bestandteil ganzheitlicher Beratung

Die Global-Finanz AG versteht die bAV nicht isoliert, sondern integriert sie in eine umfassende Strategie. „Nur wenn die betriebliche Altersvorsorge Teil einer ganzheitlichen Beratung ist, entfaltet sie ihre volle Wirkung“, so Michels. „Es geht darum, das passende Modell für jedes Unternehmen zu entwickeln – rechtssicher, effizient und auf die Bedürfnisse der Belegschaft zugeschnitten.“

Zukunft sichern – jetzt handeln

Die gesetzliche Rente allein wird in Zukunft nicht ausreichen. Wer die Versorgungslücke schließen will, handelt besser heute als morgen. Unternehmen, die jetzt in eine durchdachte bAV-Lösung investieren, sichern die Zukunft ihrer Mitarbeiter – und ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit. „Ich sage es ganz klar: Die betriebliche Altersvorsorge ist nicht optional, sie ist zeitgemäß, unverzichtbar und brachial wichtig. Sie gehört auf jede Agenda“, fasst Michels zusammen.

Fazit:

Die betriebliche Altersvorsorge ist Bestandteil ganzheitlicher Beratung, bietet echte Benefits, schafft einen Vorteil im Recruiting und hilft, die Zukunft zu sichern. Wer diese Chance nutzt, positioniert sich nicht nur als moderner Arbeitgeber – er handelt verantwortungsbewusst für Generationen.

Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie die GLOBAL-FINANZ AG in Bonn für eine individuelle Beratung: [email protected]

Tel: 0228-9704333