Zurich erweitert FirmenSchutz-Portfolio

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind der Motor der deutschen Wirtschaft. Die Mittelständler decken dabei die unterschiedlichsten Branchen ab: Da ist der kleine Handwerksbetriebe genauso wie die Rechtsanwaltskanzlei, der Physiotherapeut oder das traditionsreiche Familienunternehmen. Es gibt mehrere Millionen klein- und mittelständische Unternehmen.

Diese Vielschichtigkeit ist die Herausforderung für die Gewerbeversicherung. Sie muss also exakt zu den Bedürfnissen dieser Unternehmen passen. Dabei geht es nicht um Versicherungslösungen von der Stange. Die Firmen benötigen individuell zugeschnittene Versicherungen. Denn so unterschiedlich die Unternehmen sind, so differenziert müssen auch die Versicherungsprodukte für sie gestaltet sein.

Das hat die Zurich Gruppe Deutschland erkannt. Als großer, etablierter Gewerbeversicherer erweitert Zurich nun das Angebot im Bereich Gewerbeversicherung – das „FirmenSchutz-Portfolio“ – um zusätzliche Produkte. Egal, ob neue Geschäftsbereiche, eine Erweiterung von Mitarbeitern oder Produktion oder zusätzliche Risiken, die abgesichert werden müssen – für jedes KMU ist ein passendes Angebot dabei, das genau auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist.

Neu im Portfolio ist nun die Verbundene Gebäudeversicherung, die Maschinenversicherung und die Elektronikversicherung. Darüber hinaus wird auch im Segment der Immobilienversicherungen das Tarifangebot aufgestockt. So wird die gewerbliche Gebäudeversicherung um eine Wohngebäudeversicherung für Mehrfamilienhäuser erweitert.

Hochwertiger Versicherungsschutz für über 1.000 Betriebsarten

„Unsere Zielgruppen sind das produzierende Gewerbe, das Handwerk und Baunebengewerbe, der Handel, die Gastronomie und Dienstleistungen. Als etablierter Gewerbeversicherung bietet Zurich hochwertigen Versicherungsschutz für über 1.000 Betriebsarten“, sagt Jan Roß, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei Zurich. „Neben der Ergänzung der Sparten wurden zum 4. April 2022 auch die bisherigen Deckungskonzepte noch einmal erweitert. Um das Thema Elementarschutz nach dem schweren Hochwasser im vergangenen Jahr auch bei Gewerbekunden noch breiter zu verankern, kann in den Sachsparten auch die ZÜRS 3-Zone des Zonierungssystems für Überschwemmungsrisiko und weitere Naturgefahren abgesichert werden“, so Roß weiter.

Mehr Informationen gibt es hier

Neukundenakquise, Abschluss, Schadensprävention

Viele Versicherungsmakler trauen sich allerdings immer noch nicht an das lukrative Geschäft mit Gewerbeversicherungen heran. Dabei belegt eine aktuelle McKinsey-Studie, dass das ungenutzte Prämienvolumen bei Klein- und Kleinstunternehmen bei mindestens zwei Milliarden Euro liegt. Hinzu kommt: Nur ein gutes Drittel der KMU ist mit seinem derzeitigen Versicherungsschutz rundum zufrieden.

„Mit einer Roadshow wollen wir dem Vertrieb dabei helfen, neue Umsatzchancen im KMU-Segment zu finden“, erläutert Roß den neuen Gewerbeversicherungsansatz. Doch wie können die Vermittler die richtigen Argumente finden, um den KMU-Markt noch gezielter anzusprechen? Bei einer entsprechenden KMU Roadshow am 16. Mai steht der Dialog und das persönliche Gespräch mit Vertriebspartnern aus der Versicherungsbranche im Fokus.

Ziel ist es mit Vorurteilen beim Thema Gewerbeversicherung aufzuräumen und den Vermittlern Mehrwerte entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzuzeigen: Also von der Neukundenakquise über den Abschluss bis hin zur Schadensprävention. Die Stationen der Roadshow sind Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München und Stuttgart.

Neben einem klassischen Messeformat mit Vorträgen und Messeständen wird bei der KMU-Roadshow großer Wert auf den Austausch gelegt, betont Roß. „Gemeinsam mit zehn relevanten Partnern aus der Versicherungsbranche wollen wir – ganz im Sinne unseres Zurich Maklerimpuls – mit unseren Vertriebspartnern ins Gespräch kommen. Nach jedem Vortrag haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, das Thema mit den Top-Experten aus der Branche in einem Workshop zu vertiefen,“ sagt Roß.

Ergänzend zur Roadshow soll in den kommenden Monaten die Sichtbarkeit im Maklermarkt weiter gestärkt werden : Hierzu gehören ergänzende BiPRO-Anbindungen. Auch die Anbindung an diverse Gewerbeportale sowie das Einspeisen der neuen Tarife dort sollen für ein deutliches Wachstum im dem hochattraktiven Segment sorgen.

Hier geht es zur Anmeldung und weiteren Infos

16. – 24. Mai: Maklerimpuls on tour: Die KMU-Roadshow (maklerimpuls-on-tour.de)