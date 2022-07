Kooperation: Allianz Direct und Check24 werden strategische Partner

Allianz Direct und Check24 gehen in Deutschland und Spanien eine strategische Partnerschaft ein: Konsumenten in beiden Ländern wird es zukünftig möglich sein, auf die Produkte von Allianz Direct auf den Vergleichsportalen von Check24 zuzugreifen.

Der erste gemeinsame Produkt-Start wird in der Kfz-Versicherung in Deutschland erfolgen: Nach einer Pilotphase im August wird Allianz Direct mit der Autoversicherung ab September 2022 vollständig auf dem Vergleichs­portal von Check24 in Deutschland integriert sein.

Beide Unternehmen betonten, dass sie künftig eng an der Weiterentwicklung zu einem rein digitalen Geschäftsmodell zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Kernkompetenzen einbringen werden. Der Fokus liegt klar auf preissensitiven Kunden.

„Unser gemeinsamer Fokus liegt auf einem 100 Prozent digitalen Geschäftsmodell mit modernster, API-basierter IT. Gemeinsam mit Check24 wollen wir unsere Kunden durch reibungslose und einfache Self-Service-Prozesse und attraktive Preise begeistern. Die Partnerschaft ist ein wesentlicher Schritt auf unserem Weg, der beste Online Versicherer Europas zu werden“, sagt Allianz Direct CEO Philipp Kroetz, CEO von Allianz Direct:

Beide Unternehmen haben mit dieser neuen Vereinbarung den Rahmen geschaffen, ihre Ziele in Bezug auf Wachstum, Rentabilität und Kundenerlebnis gemeinsam zu erreichen.

„Mit dieser langfristig ausgerichteten Partnerschaft bieten wir unseren Kunden nun in weiteren Versicherungsbereichen die Möglichkeit, Direkt-Produkte des Allianz-Konzerns zu vergleichen. Sowohl in Deutschland als auch in Spanien wollen wir möglichst viele Prozesse gemeinsam digitalisieren und das Kundenerlebnis weiter verbessern. Allianz Direct ist daher der ideale Partner für Deutschlands größtes Vergleichsportal“, ergänzt Oliver Bohr, CEO Versicherungen von Check24.