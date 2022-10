Christian Krams neuer Vorstandsvorsitzender des BWV München

Das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in München hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der langjährige WWK Vorstandsvorsitzende Rainer Gebhard hat sein Amt an den Schadenvorstand der VKB, Christian Krams, übergeben.

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung am 12. Oktober 2022 hat das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in München (BWV München) Christian Krams zu seinem neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Rainer Gebhart (WWK Versicherung) hat sein Amt an Christian Krams, Leiter Konzern Schaden bei der Versicherungskammer und Vorstand der BavariaDirekt, ein Unternehmen des Konzerns, übergeben.

„Ich freue mich sehr, dieses Amt zu übernehmen. Ausbildung und Weiterbildung sind gerade für die Versicherungswirtschaft und speziell vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die auf unsere Branche einwirken, ganz entscheidend. Deshalb werden wir im Vorstandskollegium regelmäßige Impulse für die Weiterentwicklung des Bildungsangebots des BWV München geben“, sagt Krams anlässlich der Staffelstab-Übergabe.