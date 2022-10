Krebs frühzeitig erkennen: Das innovative Programm Krebs-Scan

Hier gilt: Je früher ein potenziell gefährlicher Tumor erkannt wird, umso besser sind meist die Heilungschancen. Und doch erkranken immer noch viel zu viele Menschen an Krebs. Allein in Deutschland sind es jedes Jahr etwa eine halbe Million Menschen und die Anzahl wird weiter zunehmen. Über die Hälfte der jährlichen Neuerkrankungen sind Krebsarten, für die es bisher keine reguläre Früherkennung gibt. Die neue Zusatzversicherung Krebs-Scan der HanseMerkur setzt hier an: Ein Programm aus einem innovativen Bluttest (PanTum Detect®) und den derzeit besten bildgebenden Verfahren wie MRT und PET/CT kann bereits in einem sehr frühen symptomlosen Stadium Hinweise auf eine Vielzahl von Tumorarten liefern – auch auf solche, für die bisher keine reguläre Früherkennung existiert. Betroffene haben damit die Chance auf eine frühzeitige Behandlung.

„Wir wollen mit diesem einzigartigen und umfangreichen Versicherungsprogramm einen entscheidenden Beitrag zur Krebsfrüherkennung leisten und eine Versorgungslücke schließen“, sagt Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur, der betont, dass es Teil der Unternehmensphilosophie des Hamburger Krankenversicherer sei, innovative Ansätze zu fördern und verfügbar zu machen. Übergeordnetes Ziel dieser Ausrichtung sei es, das Leben der Kundinnen und Kunden entscheidend zu verbessern. Krebs-Scan wird nach erfolgreicher Pilotphase Anfang des Jahres 2023 auch dem freien Vertrieb zur Verfügung gestellt.