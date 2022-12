Zurich: Umfangreiche Leistungserweiterungen bei der Absicherung von schweren Krankheiten

Bei den Erkrankungen, die eine Vollleistung auslösen, wurden neue schwere Erkrankungen aufgenommen, wie zum Beispiel eine schwere Form der Epilepsie, eine Autoimmunerkrankung, die zur Ermüdung von Muskulatur führt, oder auch eine schwere Blutvergiftung. Bei den Erkrankungen, die eine Teilleistung in Höhe von 25.000 Euro auslösen, wurden Funktionsstörungen des Herzens und eine bestimmte angeborene Fehlbildung von Blutgefäßen neu aufgenommen.

Zusätzliche Booster-Zahlung

Für ausgewählte Erkrankungen bietet das Produkt eine Erhöhung der Versicherungssumme für schwere Erkrankungen um bis zu 100 Prozent, maximal 40.000 Euro. Diese sogenannte Booster-Zahlung wird insbesondere bei unfallbedingten definierten Erkrankungen geleistet oder auch bei Erkrankungen, bei denen eine Rückkehr ins Berufsleben eher schwierig einzustufen ist. Mit der Booster-Zahlung können beispielsweise Zusatzkosten für Umbau-Maßnahmen gedeckt oder zeitweise Einkommensausfälle finanziert werden.

Kinder sind noch besser geschützt

Kinder sind bei beiden Produktlösungen kostenlos mitversichert, und das bis zum Alter von 25 Jahren. Für den Fall einer schweren Erkrankung werden bis zu 35.000 Euro, bei Teilleistungen 12.500 Euro ausgezahlt. Für den Fall des Ablebens gibt nun 7.000 Euro statt 5.000 Euro.

Neu und in dieser Form einzigartig am deutschen Markt ist der integrierte Versicherungsschutz ab Geburt bei den Erkrankungen „offener Rücken“, „Wasserkopf“, Muskeldystrophie – eine schwere angeborene Muskelerkrankung, und angeborene Kinderlähmung. Außerdem sind Verätzungen der Speiseröhre bei Kindern mitversichert.

Ein weiterer Pluspunkt des Eagle Star Krankheits-Schutzbrief für den Nachwuchs: Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Mitversicherung können Kinder ohne Gesundheitsprüfung einen eigenen Anschlussvertrag beantragen.

Finanzielle Hilfe bei Diagnose einer schweren Erkrankung

Mit den Absicherungsmodellen Eagle Star Krankheits-Schutzbrief und Eagle Star Erweiterter Krankheits-Schutzbrief bietet Zurich bei Diagnose einer schweren Erkrankung, wie Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall finanzielle Soforthilfe. Schnell und unkompliziert wird die vereinbarte Versicherungssumme ausgezahlt. Wofür Kunden das Geld verwenden, entscheiden sie selbst.

Der Eagle Star Krankheits-Schutzbrief ist eine Risikolebensversicherung, die Versicherte vorrangig gegen die finanziellen Folgen von schweren Erkrankungen absichert. Die Produktlösung ist für Kunden geeignet, die über eine separate Hinterbliebenenabsicherung verfügen oder diese nicht benötigen.

Eagle Star Erweiterter Krankheits-Schutzbrief bietet neben der Absicherung bei schweren Erkrankungen auch eine Todesfallabsicherung sowie eine vorgezogene Leistung der Todesfallsumme, wenn die Lebenserwartung unter zwölf Monaten liegt.

Produktgeber ist die irische Tochter

Produktgeber ist die in Irland ansässige Zurich Life Assurance plc, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zurich Insurance Group ist. Allein im Jahr 2021 hat Zurich Life Assurance plc etwa 20,5 Millionen Euro Leistungen aus Versicherungsverträgen zur Absicherung gegen schwere Erkrankungen ausgezahlt.

Beide Produktvarianten bieten weiterhin garantierte Beiträge bei garantierten Versicherungssummen für die gesamte Laufzeit des Vertrages und damit für den Kunden ein Maximum an Planungssicherheit.

„Dies ist eine der umfassendsten Absicherungen am Markt. Mit der neuen «Booster»-Zahlung stehen Kunden im Falle einer speziell definierten Erkrankung, die in der Regel besonderen Kapitalbedarf erfordert, schnell und unkompliziert zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Zudem haben wir die kostenlose Mitversicherung von Kindern deutlich ausgebaut. Für mehr Transparenz sorgen verständlichere Formulierungen und überarbeitete Krankheitsdefinitionen in den Versicherungsbedingungen“, erläutert Björn Bohnhoff, Vorstand Leben bei der Zurich Versicherung, die Neuerungen.