Scala holt Patrick Hamacher

Der Versicherungsfachwirt aus Würzburg ist seit 17 Jahren in der Branche tätig und zählt dort zu den bekanntesten Gesichtern. Seit 2015 führt er das Familienunternehmen Hamacher Versicherungsmakler in Würzburg in zweiter Generation. „Die hinzukommenden Aufgaben bieten eine Fortführung meiner aktuellen Tätigkeiten auf einem neuen Niveau. Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und auf die kommenden Projekte“, so Hamacher.

Biomex ist Teil der Scala Finanzgruppe und bietet Consulting für Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister an. Zu den Tätigkeitsfeldern des Unternehmens zählen die Mitgestaltung bei Produkt- und Tarifentwicklungen, die Analyse bestehender Biometrie-Tarife, die Entwicklung und Optimierung von Vertriebskonzepten und die Schulung und Beratung zur Medienkompetenz.

Hamacher Versicherungsmakler wird nach Angaben des Unternehmens weiterhin von Patrick Hamacher geführt und schließt sich der BSC Die Finanzberater GmbH an. Die BSC ist eine Vertriebseinheit der Scala Gruppe.