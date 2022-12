Risiko-Leben: „Das Marktpotenzial ist groß“

Die Risikolebensversicherung ist das passende, vergleichsweise kostengünstige Produkt, wenn es darum geht, Ehepartner, die Familie oder auch Geschäftspartner im Falle eines plötzlichen Todes finanziell abzusichern. Trotzdem besitzt weniger als ein Fünftel der Deutschen diese wichtige Absicherung. Für Vermittler ergeben sich dadurch eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten in den Gesprächen mit ihren Kunden. Das Marktpotenzial ist groß. Ein Beitrag Michael Fauser, Ergo.

Niemand ist vor Schicksalsschlägen gefeit. Eine schwere Krankheit oder der plötzliche Tod eines Angehörigen werfen eigentlich geplante Lebensentwürfe über den Haufen. So geht nicht selten mit dem Verlust eines geliebten Menschen die Sorge vor finanziellen Engpässen einher. Familien mit Kindern stehen plötzlich vor der Frage, wie werden die laufenden Lebenshaltungskosten gedeckt oder die Ausbildung der Kinder finanziert.

Ehepartner sorgen sich möglicherweise darum, ob ein aufgenommener Kredit weiter bedient werden kann. Alle diese Fragen sind essenziell, denn sie betreffen die finanzielle Sicherheit und damit die Gestaltungsmöglichkeit über das eigene Leben.

Staatliche Leistungen reichen nicht aus

Staatliche Leistungen, zum Beispiel eine Witwen- oder Waisenrente, bieten lediglich eine Grundversorgung für Hinterbliebene und können die finanziellen Lasten nur zu einem kleinen Teil abfedern. Verbraucherschützer raten daher – neben der Berufsunfähigkeitsversicherung – auch immer wieder zum Abschluss einer Risikolebensversicherung. Sie schützt im Todesfall die Hinterbliebenen vor einer erheblichen Verschlechterung ihrer fi­nanziellen Situation und sichert die Familie oder den Partner gegen existenzbedrohende Risiken ab.

Günstige Beiträge und steuerliche Absetzbarkeit überzeugen

Ziel für uns als Branche und für die Vermittler muss es daher sein, die Kunden von dem Nutzen der Risikolebensversicherung zu überzeugen. Wichtiges Argument dabei ist die vergleichsweise kostengünstige Absicherung in Relation zur versicherten Summe. Bei der Ergo Vorsorge fällt zum Beispiel für 100.000 Euro Todesfallleistung ein monatlicher Zahlbeitrag von ca. 4,70 Euro an. Darüber hinaus lassen sich die Beiträge in der Steuererklärung geltend machen. Dadurch profitieren die Versicherten nicht nur von niedrigen laufenden Beiträgen, sondern können sich einen Teil davon auch vom Staat zurückholen.

Vermittler entscheidend in der Kundenansprache

Um die Menschen für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren und vom Nutzen einer Risikolebensversicherung zu überzeugen, sind die Vermittler entscheidend. Sie kennen die persönlichen Lebensverhältnisse ihrer Kunden und können daher passende Produkte für deren individuelle Bedürfnisse finden.

Der Abschluss einer Risikolebensversicherung lohnt sich dabei in jeder Lebensphase. Insbesondere nach einer Hochzeit, der Geburt eines Kindes oder der Aufnahme eines gemeinsamen Kredites, zum Beispiel zur Finanzierung einer Immobilie, sollten Partner, Kinder oder nahestehende Personen finanziell abgesichert werden. Hinzu kommt: In Zeiten großer gesamtwirtschaftlicher Unwägbarkeiten sorgt eine Risikolebensversicherung im Privaten für ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit und auch Planbarkeit.

Vereinfachte Antragsstrecken sparen Zeit

Vermittler wie Kunden profitieren dabei von einfacheren Prozessen und Angeboten. Ergo hat den Angebotsprozess sowie die Antragstrecke bei der Risikolebensversicherung deutlich verschlankt und intuitiver gestaltet, was einer Zeitersparnis von bis zu 70 Prozent entspricht.

Mit den Tarifen Basis, Komfort und Premium bietet Ergo Vorsorge gleich drei Risikolebensversicherungen an, die von unabhängigen Rating-Agenturen mit Bestnoten ausgezeichnet wurden. Bei der Wahl des Tarifs sollte auch immer auf individuelle Ergänzungsmöglichkeiten zum Kernprodukt geachtet werden. So sollten Kunden beispielsweise im Rahmen einer Risikolebensversicherung bei einer schweren Krankheit eine vorgezogene Leistung erhalten können.

Auch Geschäftspartner profitieren

Aber nicht nur Ehepartner und Kinder lassen sich durch eine Risikolebensversicherung finanziell absichern. Denn auch für Geschäftspartner kann der plötzliche Tod eines Vertrauten, neben dem persönlichen Verlust, auch gravierende wirtschaftliche Folgen haben, beispielsweise, wenn laufende finanzielle Verpflichtungen allein nicht mehr bedient werden können oder Erben ausbezahlt werden müssen. Im unternehmerischen Kontext dient die Risikolebensversicherung daher dazu, den Ausfall wichtiger Mitarbeiter abzusichern, Geschäftspartner vor negativen finanziellen Folgen zu schützen und laufende Kredite weiter bedienen zu können.

Marktpotenziale ausnutzen

Der Markt für Risikolebensversicherungen hat weiterhin deutliches Entwicklungspotenzial. Mit weniger als 20 Prozent Absicherungsquote herrscht eine gravierende Unterversorgung mit Risikolebensversicherungen in Deutschland. Angesicht der sehr hohen Bedeutung für die finanzielle Sicherheit von Ehepartnern, Kindern und auch Geschäftspartnern ist dies ein völlig unzureichender Wert.

Denn je besser die Menschen für ihre Lieben vorsorgen, desto mehr Sicherheit bleibt am Ende für die Hinterbliebenen. Das Ziel muss es daher sein, das Bewusstsein der Menschen für die Risikolebensversicherung zu stärken und das Produkt in die Breite der Gesellschaft zu tragen – dort, wo es auch hingehört. Aus Vermittlersicht ergeben sich hier unzählige Anknüpfungspunkte für Gespräche mit ihren Kunden und nicht zuletzt ein enormes Neugeschäft-Potenzial!

Autor Michael Fauser ist Vorsitzender des Vorstands der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG