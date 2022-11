Allianz Direct erweitert Kfz-Partnerschaft mit Check24 auf Spanien

Allianz Direct und Check24 gehen mit ihrer strategischen Partnerschaft in den spanischen Markt. Das gesamte Kfz-Angebot der Allianz Direct wird über die Check24-Website ab November für spanische Kunden zugänglich sein.

Analog zu der Partnerschaft mit Check24 in Deutschland, liegt auch in Spanien der Fokus auf einem rein digitalen Geschäftsmodell. Dieses ermöglicht den Kunden, ihre Kfz-Versicherung vollständig digital auf der Check24-Website abzuschließen.

„Wir freuen uns, auch in Spanien diese erste Phase unserer Zusammenarbeit mit Check24 implementiert zu haben. Wir schätzen die Transparenz, die Vergleicher in den Markt bringen und Kunden helfen, das beste Angebot zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu finden. Wir sind zuversichtlich, dass Allianz Direct durch diese Partnerschaft in Spanien wachsen wird“, sagt Sita Schwenzer, CEO Allianz Direct Spanien.

Für Check24 bietet das Projekt die Möglichkeit, auf dem spanischen Versicherungsmarkt weiter zu wachsen. „Es ist eine große Chance, mit einem renommierten Unternehmen wie Allianz Direct zusammenzuarbeiten. Allianz Direct bringt nicht nur große Erfahrung im Versicherungsmarkt mit, sondern setzt auf ein innovatives Modell, welches den Kunden eine Vielzahl von Vorteilen bringt, um digital Versicherungen abzuschließen. Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, gemeinsam den Weg für die dringend benötigte Digitalisierung des Versicherungswesens in Spanien zu ebnen“, Timm Sprenger, CEO Check24 Spanien.