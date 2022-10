Vorsicht Wildwechsel: Was tun, wenn es kracht

Die deutschen Versicherer raten Autofahrern, in den kommenden Wochen besonders auf Wildtiere zu achten. Abgesehen von den Monaten April und Mai ist die Gefahr eines Wildunfalls nun deutlich höher als in jeder anderen Jahreszeit. Wie man sich nach einem Crash richtig verhält.

Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) kollidiert rein rechnerisch alle zwei Minuten ein kaskoversicherter Pkw mit einem Wildtier. Allerdings ist die Gefahr eines Wildunfalls übers Jahr ungleich verteilt: Besonders hoch ist nach Angaben des GDV das Risiko in den Monaten Oktober bis Dezember und im Frühling von April bis Mai. Gerade in den kommenden Wochen sollten Autofahrer also besonders vorsichtig sein.

Insgesamt zahlten die Kfz-Versicherer nach Informationen des GDV für 272.000 Wildunfälle mit kaskoversicherten Autos im Jahr 2020 rund 853 Millionen Euro. Jeder Unfall kostete die Versicherer durchschnittlich über 3.100 Euro, rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund für den Anstieg waren höhere Preise für Karosserieteile, die nach Wildunfällen häufig ausgetauscht werden müssen, so der GDV.

Riskante Ausweichmanöver vermeiden

Die Versicherer raten Autofahrern, die Warnschilder vor Wildwechsel zu beachten und ihre Fahrweise entsprechend anzupassen. Am Rand von Wiesen, Feldern und Wäldern sollten Fahrer vor allem in der Dämmerung die Geschwindigkeit verringern. Wenn Wild auf der Straße oder am Straßenrand auftaucht, sollten Autofahrer – sofern genutzt – das Fernlicht abblenden und langsam fahren. Riskante Ausweichmanöver seien nicht ratsam. Die Kollision mit einem anderen Auto oder einem Baum sei in der Regel gefährlicher als der Zusammenprall mit einem Wildtier, lautet der Ratschlag des GDV.

Verhaltenstipps nach einem Wildunfall:

Unfallstelle sichern: Warnblinklicht einschalten, Warnweste anlegen und Warndreieck aufstellen. Die Polizei benachrichtigen. Ein verletztes oder getötetes Tier möglichst nicht anfassen. Das Bergen des Tieres ist Aufgabe des Försters oder Jagdpächters. Fotos vom Unfallort, vom Tier und vom Fahrzeug machen. Das ist hilfreich für eine schnelle Schadenbearbeitung. Eine Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter ausstellen lassen. Den Versicherer anrufen, bevor die Wildspuren beseitigt sind oder das Fahrzeug repariert, verschrottet oder verkauft wird.

Nach Wildunfällen entschädigt die Voll- oder Teilkaskoversicherung

Schäden am eigenen Fahrzeug, die durch Haarwild – wie Rehe und Wildschweine – verursacht werden, begleicht die Voll- beziehungsweise Teilkaskoversicherung. Einige Versicherer haben ihren Schutz in der Teilkasko zusätzlich auf Unfälle mit bestimmten weiteren oder auch Tieren aller Art ausgeweitet. Auf den persönlichen Schadenfreiheitsrabatt hat ein Wildschaden keinen Einfluss, so der GDV.