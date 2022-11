Pay-as-you-drive im Flottengeschäft: HDI Global und Neodigital gründen Joint Venture

Das Joint Venture agiert als Assekuradeur und arbeitet mit Plattformen von Fahrzeugherstellern, Finanzierungsgesellschaften, Leasingunternehmen, Konsumerbanken und Maklern zusammen. Diese können mit Hector Digital verschiedene digitale Lösungen direkt am Point of Sale („POS“) einsetzen. Durch Hector Digital werde somit skalierbares Wachstum im Aggregation-Business möglich, betont der Digitalversicherer.

Pay as you drive

Bei Hector Digital sollen mithilfe von KI-Anwendungen komplexe Vorgänge automatisiert werden. Heißt: Flottenkunden bekommen künftig Telematik-Technologie angeboten. Damit erhielten sie einen Versicherungsschutz, dessen Beitragshöhe sich durch die Fahrweise beeinflussen lässt.

HDI Global beteiligt sich anteilig an dem Assekuradeur. Durch die Kooperation mit dem weltweiten Industrieversicherer HDI Global im Bereich der Kfz-Versicherungen, baut Neodigital seine skalierbare Versicherungsfabrik für schnelle Prozessabläufe mit hohem Automatisierungsgrad jetzt auch für gewerbliche Kunden ab 5 Fahrzeugen weiter aus.

Zusammenarbeit mit Maklerinnen und Maklern

Ein weiterer Fokus wird nach Angaben beider Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit Maklern und Maklerinnen gelegt, die ihren Flottenkunden in Zukunft eine digitale Versicherungslösung anbieten möchten. Dank Hector Digital wird eine bestmögliche Customer Journey möglich, indem mithilfe von KI-Anwendungen komplexe Tätigkeiten, Aufgaben und Vorgänge automatisiert, optimiert und somit vereinfacht werden, heißt es von Seiten Neodigitals.

Durch eine völlig skalierbare und modulare Architektur der Versicherungsfabrik von Neodigital sowie flexibler APIs erfolgt die digitale Integration in den Point of Sale einfach und schnell. Die Konfiguration wird ganz nach den Vorstellungen des Flottenkunden individuell erstellt.

Telematik nun auch im Flottengeschäft

Auch die von Neodigital entwickelte Telematik-Technologie wird künftig für die Absicherung von Kfz-Flotten angeboten werden. So erhält der Flottenkunde einen passgenauen Versicherungsschutz, dessen Beitragshöhe sich durch die individuelle Prämie je Fahrzeug und Fahrweise beeinflussen lässt.

Ein mobiles Kundenportal ermöglicht den Nutzern und Nutzerinnen, ihre Versicherungen jederzeit sowie überall zu verwalten und zu bearbeiten. Die Kundinnen und Kunden von hector digital sind somit dank dem „digitalen Cockpit“ immer auf dem neusten Stand.

Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing der Neodigital Versicherung AG, erklärt zum neuen Joint Venture: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere geballte digitale Schlagkraft der Versicherungsfabrik in hector digital einbringen können. Mit Hilfe unserer digitalen Technologie und unserem Know-how können wir beinahe alle Prozesse und Abläufe automatisieren und skalieren – das bietet im komplexen Kfz-Bereich enorme Wettbewerbsvorteile und Potenzial zur Kostensenkung. Wir sind stolz, mit HDI Global einen führenden Versicherer als strategischen Partner gewonnen zu haben.“

HDI Global ist weltweit in mehr als 175 Ländern tätig und bringt seine ausgeprägte Expertise ein, individuelle und maßgeschneiderte Flottenlösungen anzubieten. Stefan Beckmeyer, Leiter Motor HDI Global, erläutert das Joint Venture aus Sicht des Global Players: „Im Aggregatoren-Versicherungsbusiness von Kraftfahrzeugen und Unternehmensflotten, also wenn es um die digitale Aufbereitung, Kategorisierung und Automatisierung von Daten geht, ist derzeit viel Bewegung – die wir mitgestalten. In erster Linie geht es hier um digitale Prozesse mit dem Fokus auf Angebot und Antrag, direkt am Point of Sale. Dazu braucht es Kooperationspartner auf Top-Niveau. Unsere hohen Ansprüche an moderne Geschäftsprozesse haben sich mit denen von Neodigital gedeckt, sodass wir uns im Sinne der Kunden sehr gerne an der Gründung von hector digital beteiligen und unsere Flottenexpertise einbringen.“