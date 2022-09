Immer mehr Autos in Deutschland

In Deutschland gibt es trotz des Bemühens um eine Verkehrswende immer mehr Autos. 580 Personenkraftwagen je 1.000 Einwohner zählte das Statistische Bundesamt im Jahr 2021. In den vergangenen zehn Jahren sei die Pkw-Dichte durchgehend gestiegen, teilte die Wiesbadener Behörde am Donnerstag mit. 2011 habe es 517 Pkw je 1.000 Einwohner gegeben. Das Bundesamt ermittelte auch, in welchen Bundesländern die Pkw-Dichte am höchsten ist.