“Einzelbaufivermittler hÃ¤lt dem Marktdruck nicht stand”

“Einzelbaufivermittler hält dem Marktdruck nicht stand”

Das Baufinanzierungsgeschäft läuft nicht zuletzt aufgrund niedriger Zinsen seit Jahren auf Hochtouren. Wie sich Markt und Vertriebswege verändern diskutierte Cash. mit Marcus Rex, Geschäftsführer von PlanetHyp und PlanetHome.



Cash.: Wie sieht eine erste Bilanz hinsichtlich der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und ihrer Auswirkungen auf die Baufinanzierungsberatung aus? Welche Nachbesserungen würden Sie sich wünschen?

Rex: Für mich ist die Gesamtbilanz eher negativ, weil die Dynamik aus dem Vorjahr durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie aus dem Markt genommen wurde. Für uns als Vermittler war das schon eine große Herausforderung. Wenn Sie mit mehreren Banken kooperieren und jede Bank die Richtlinie unterschiedlich auslegt, müssen Ihre IT und Ihre eigenen Justiziare das erst einmal alles verkraften. Anschließend muss es noch in den Vertrieb kommuniziert werden und es muss praktikabel sein. Geräuschlos ist das nicht vonstattengegangen. Und es wird immer noch nachjustiert. Einige Banken haben festgestellt, dass sie zu wenig Geschäft bekommen und haben sich dann dazu entschlossen, die Richtlinie ein wenig großzügiger auszulegen. Der Gesetzgeber will jetzt auch etwas nachjustieren, aber der Zugang gerade für jüngere und für ältere Antragsteller war letztes Jahr schon sehr erschwert. Auch hier muss dringend nachgebessert werden. Dieser Umstand hat auch in der Bevölkerung für Verunsicherung gesorgt. Also es wird schwieriger für Kredite, die von jungen Menschen beantragt werden. Ältere Menschen werden gar nicht mehr berücksichtigt. Am Ende dürften die Vermittler in einer starken Position sein, weil sie dem Kunden genau sagen können, bei welcher Bank ihre Finanzierungswünsche erfüllt werden.

Wie entwickelt sich derzeit der Wettbewerb zwischen den klassischen Hausbanken auf der einen und den Baufinanzierungsbrokern auf der anderen Seite?

Den klassischen Drittvermittler wollen wir als Partner gar nicht. Tippgeber sind indes willkommen. Die von diesen vermittelten Kunden beraten wir unter unserem eigenen Endkundenlabel. Das haben wir seit letztem Jahr mit PlanetHyp ins Leben gerufen und wachsen dort auch an 30 Standorten sehr stark. Wir werden dieses Jahr 100 Berater einstellen, um genau dort in der Region auch für Tippgeber und deren Kunden ansprechbar zu sein. Der Einzelvermittler wird nicht in der Lage sein, dem Marktdruck standzuhalten. Schließlich benötigt ein Baufinanzierungsvermittler, um erfolgreich zu sein, eine Webseite, Social Media. Er braucht zudem eine Exzellenz im Service, Plattformzugang und Produkte. Last but not least muss er sich gegen eine Vielzahl anderer Marktteilnehmer behaupten, die zum großen Teil über sehr viel mehr Ressourcen verfügen. Als One-Man-Show ist das fast nicht mehr möglich. Und durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie kommt noch mehr Logistik auf ihn zu. Viele Einzelvermittler verlieren heute schon das Interesse, was man an der geringen Zahl derer sieht, die bis dato eine Zulassung nach Paragraf 34i beantragt haben.

