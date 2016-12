Neuer CEO für EMEA bei Columbia Threadneedle

Columbia Threadneedle hat Michelle Scrimgeour zum Chief Executive Officer, Europe, Middle East & Africa (Emea) und CEO von Threadneedle Asset Management Limited ernannt. Darüber hinaus wird Michelle der Geschäftsleitung von Ameriprise Financial, Inc angehören.

Michelle kommt von M&G Investments, wo sie derzeit Chief Risk Officer und Mitglied des Boards von M&G Group Limited ist. Vor ihrem Wechsel zu M&G war Michelle viele Jahre in verschiedenen leitenden Positionen bei Blackrock tätig (zuvor Merrill Lynch Investment Managers und Mercury Asset Management). Bei Blackrock gehörte sie dem European Executive Committee an, das für das 1 Billion USD schwere Emea-Geschäft des Unternehmens verantwortlich war und die Integration von Blackrock und BGI in London federführend betreute. Davor sammelte Michelle in verschiedenen Bereichen des Unternehmens Erfahrung mit unterschiedlichen Anlageklassen. Unter anderem war sie Chief Operating Officer für den International Fixed Income Bereich, Global Head of Fixed Income Product und Head of Alternative Investments. Außerdem hatte sie Führungspositionen in den Bereichen Quantitative Equity und Transition Management inne.

Ted Truscott, Global Chief Executive Officer, Columbia Threadneedle: “Ich freue mich sehr, Michelle als Emea CEO in unserem Führungsteam begrüßen zu können. Mit Michelle haben wir eine profilierte Führungskraft und sehr erfolgreiche Asset-Management-Expertin für unser Unternehmen gewinnen können. Neben ihrer umfassenden Erfahrung in Vertriebs-, Produkt-, Betriebs-, Risiko- und Kontrollfunktionen bringt sie enorme Energie, kaufmännische Erfahrung und ein fundiertes Verständnis der Kundenbedürfnisse in den Bereichen Wholesale und Institutional mit in ihre neue Position. Michelle tritt Columbia Threadneedle zu einem spannenden Zeitpunkt bei, da wir aktuell mit Hochdruck daran arbeiten, unsere globale Plattform weiter auszubauen und unsere erfolgreichen Anlagelösungen für unsere Kunden weiterzuentwickeln.” (fm)