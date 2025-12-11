Fonds verwalten über zwei Billionen Euro Altersvorsorgekapital

Die Fondswirtschaft ist der größte Verwalter von Altersvorsorgekapital in Deutschland. Laut einer Umfrage verwalteten die Mitglieder des deutschen Fondsverbands BVI zur Jahresmitte 2.020 Milliarden Euro für Altersvorsorgezwecke. Das sind 44 Prozent des von der Branche insgesamt verwalteten Vermögens von fast 4.700 Milliarden Euro. Innerhalb der letzten drei Jahre ist das Vermögen für Altersvorsorgezwecke um knapp 300 Milliarden Euro gewachsen.

„Die Menschen sorgen für ihr Alter zwar oft über Versicherungen, Versorgungswerke oder eine Betriebsrente vor, aber verwaltet wird ein großer Teil dieses Kapitals in Fonds“, sagt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI. Nun will die Politik die staatlich geförderte private Altersvorsorge attraktiver machen, um eine größere Verbreitung zu erreichen. Dazu hat das Bundesfinanzministerium einen Vorschlag für ein Altersvorsorgedepot vorgelegt – ohne Zwang zu Beitragsgarantien und Verrentung. „Dieser Paradigmenwechsel ist notwendig, damit die Sparer renditestärker anlegen können. Das jahrzehntelange Mantra, dass nur Rentenversicherungen Altersvorsorge sind, gilt nicht mehr. Menschen haben im Ruhestand unterschiedliche Bedürfnisse. Wer eine Leibrente möchte, soll sie bekommen. Wer jedoch Flexibilität, höhere Renditechancen und mehr Selbstbestimmung will, soll sich für einen Fondsauszahlplan entscheiden dürfen“, sagt Richter.

Aus der BVI-Umfrage geht hervor, dass hinter dem für die Altersvorsorge verwalteten Vermögen der Fondsgesellschaften insbesondere die betriebliche Altersvorsorge mit 590 Milliarden Euro, kapitalbildende Lebensversicherungen mit 530 Milliarden Euro sowie berufsständische Versorgungswerke von zum Beispiel Apothekern und Rechtsanwälten mit 520 Milliarden Euro stehen. Zur betrieblichen Altersvorsorge gehören vor allem Direktzusagen (280 Milliarden Euro) und Pensionskassen (180 Milliarden Euro). Auf die Zusatzversorgung der Beschäftigten bei Bund, Ländern und Gemeinden sowie den Kirchen entfallen 180 Milliarden Euro. Im Rahmen von konventionellen und staatlich geförderten Fondssparplänen (Riester- und VL-Fondssparpläne) verwalten die Fondsgesellschaften 190 Milliarden Euro.