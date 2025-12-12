Kevin Kühnert übernimmt Leitungsfunktion bei Finanzwende

Kevin Kühnert übernimmt bei der Bürgerbewegung Finanzwende die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus. Der frühere Bundestagsabgeordnete und langjährige SPD-Generalsekretär wechselt damit aus der Parteipolitik in eine überparteiliche Organisation. Finanzwende zählt nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Mitglieder.

Für Kühnert steht die Frage der Gerechtigkeit im Mittelpunkt seiner neuen Aufgabe. „Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden – und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt.“ Ungleich verteilte finanzielle Mittel führten zu einer Verschiebung politischer Macht, erklärt Kühnert weiter. Extreme Ungleichheit verbaue Lebenschancen und verzerrte Debatten in Medien und Politik.

„Reichtum wird weltweit immer offener als Machtinstrument missbraucht. Es braucht starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen“, so Kühnert. An dieser Aufgabe arbeite er nun bei Finanzwende aktiv mit.