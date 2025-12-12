Newsletter
Kevin Kühnert übernimmt Leitungsfunktion bei Finanzwende

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Kevin Kühnert
Foto: Bürgerbewegung Finanzwende
Kevin Kühnert

Kevin Kühnert wechselt zur Bürgerbewegung Finanzwende und übernimmt die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus. Der frühere SPD-Generalsekretär bringt politische Erfahrung in eine Organisation ein, die sich als Gegengewicht zur Finanzlobby versteht.

Kevin Kühnert übernimmt bei der Bürgerbewegung Finanzwende die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus. Der frühere Bundestagsabgeordnete und langjährige SPD-Generalsekretär wechselt damit aus der Parteipolitik in eine überparteiliche Organisation. Finanzwende zählt nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Mitglieder.

Für Kühnert steht die Frage der Gerechtigkeit im Mittelpunkt seiner neuen Aufgabe. „Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden – und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt.“ Ungleich verteilte finanzielle Mittel führten zu einer Verschiebung politischer Macht, erklärt Kühnert weiter. Extreme Ungleichheit verbaue Lebenschancen und verzerrte Debatten in Medien und Politik.

„Reichtum wird weltweit immer offener als Machtinstrument missbraucht. Es braucht starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen“, so Kühnert. An dieser Aufgabe arbeite er nun bei Finanzwende aktiv mit.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

