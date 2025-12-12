Aktien 2026: Drei Gründe, warum der Bullenmarkt weitergeht

Die aktuellen Höchststände der Aktienindizes stellen nicht das Ende der Aufwärtsbewegung dar, lautet die Einschätzung von Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea Independent Investors S.A. Er erläutert, was aus seiner Sicht in den kommenden Wochen und Monaten für Aktien spricht.
„Der aktuelle Bullenmarkt hält jetzt schon drei Jahre. Und er ist noch nicht vorüber! Darum sind wir weiterhin positiv eingestellt:
- Impuls durch Fiskalprogramme wird merklich: Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr schneller wächst, sowohl in den USA als auch global. Ein wesentlicher Grund für unsere Wachstumsprognose sind die bereits aufgelegten Fiskalprogramme, deren positive Wirkung aber teilweise erst 2026 zu spüren sein wird.
- Zinssenkungspfad stützt die Wirtschaft: Sinkende Zinsen und das Ende des Quantitative Tightening stärken das US-Wirtschaftswachstum. Dadurch entsteht ein günstigeres Umfeld für risikoreiche Anlageklassen wie Aktien oder Unternehmensanleihen.
- Unternehmensgewinne steigen: Das höhere nominale Wachstum spricht dafür, dass Unternehmensgewinne im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich wachsen können. Wir erwarten keine großen Änderungen bei den Bewertungen, etwa gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Daher dürften die Kursgewinne im Rahmen der Unternehmensgewinne ausfallen.“