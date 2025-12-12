Newsletter
Aktien 2026: Drei Gründe, warum der Bullenmarkt weitergeht

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: SmarterPix/hywardscs
läuft die Rallye an den Aktienmärkten in 2026 weiter?

Trotz neuer Höchststände an den Aktienmärkten sieht Ethenea Independent Investors kein Ende des Aufwärtstrends. Portfoliomanager Jörg Held identifiziert mehrere Faktoren, die den Bullenmarkt stützen könnten – von Fiskalimpulsen über sinkende Zinsen bis zu steigenden Unternehmensgewinnen. Seine Einschätzung zeigt, warum das Marktumfeld auch 2026 konstruktiv bleiben könnte.

Die aktuellen Höchststände der Aktienindizes stellen nicht das Ende der Aufwärtsbewegung dar, lautet die Einschätzung von Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea Independent Investors S.A. Er erläutert, was aus seiner Sicht in den kommenden Wochen und Monaten für Aktien spricht.

„Der aktuelle Bullenmarkt hält jetzt schon drei Jahre. Und er ist noch nicht vorüber! Darum sind wir weiterhin positiv eingestellt:

  1. Impuls durch Fiskalprogramme wird merklich: Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr schneller wächst, sowohl in den USA als auch global. Ein wesentlicher Grund für unsere Wachstumsprognose sind die bereits aufgelegten Fiskalprogramme, deren positive Wirkung aber teilweise erst 2026 zu spüren sein wird.
  2. Zinssenkungspfad stützt die Wirtschaft: Sinkende Zinsen und das Ende des Quantitative Tightening stärken das US-Wirtschaftswachstum. Dadurch entsteht ein günstigeres Umfeld für risikoreiche Anlageklassen wie Aktien oder Unternehmensanleihen. 
  3. Unternehmensgewinne steigen: Das höhere nominale Wachstum spricht dafür, dass Unternehmensgewinne im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich wachsen können. Wir erwarten keine großen Änderungen bei den Bewertungen, etwa gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Daher dürften die Kursgewinne im Rahmen der Unternehmensgewinne ausfallen.“

