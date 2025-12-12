KI-Revolution jenseits der Technologieriesen: Neue Chancen bei US-SMID-Unternehmen

Die Begeisterung der Investoren für künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eine kleine Gruppe von Mega-Cap-Technologiegiganten, die sogenannten „Magnificent Seven“. Wer sich jedoch ausschließlich auf diese bekannten Unternehmen konzentriert, übersieht leicht eine ebenso wichtige, dynamische Entwicklung: die wegweisende Rolle kleiner und mittelständischer Unternehmen bei der Gestaltung der KI-Revolution.

In den USA setzen immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen auf künstliche Intelligenz, um Innovationen voranzutreiben, Abläufe zu optimieren und neue Marktchancen zu erschließen. Für Anleger eröffnen sich dadurch attraktive Möglichkeiten – häufig verbunden mit günstigeren Bewertungen, größerem Wachstumspotential und einer wertvollen Möglichkeit zur Diversifizierung ihres Portfolios.

Dabei findet Künstliche Intelligenz in Unternehmen mittlerweile in allen Bereichen der Wertschöpfung Anwendung, von Infrastruktur und Chips über Fertigung und Automatisierung bis hin zu Softwareanwendungen:

Infrastruktur und Chips: Von Glasfaserelementen bis hin zu fortschrittlichen Kühlsystemen für Rechenzentren schaffen diese Unternehmen das Fundament für Hochleistungsrechner. So liefert etwa nVent Electric als wichtiger Partner für KI-Rechenzentren skalierbare Flüssigkeitskühllösungen, die leistungsfähige Computing-Umgebungen ermöglichen.

Halbleiterherstellung : Unternehmen wie Entegris liefern fortschrittliche Materialien und Lösungen zur Kontaminationskontrolle, die für Chips der nächsten Generation unverzichtbar sind.

: Unternehmen wie Entegris liefern fortschrittliche Materialien und Lösungen zur Kontaminationskontrolle, die für Chips der nächsten Generation unverzichtbar sind. Automatisierung und Prüfung: Die automatisierten Prüfgeräte von Teradyne gewährleisten, dass KI-Chips höchste Qualitätsstandards erfüllen, während die Robotik-Sparte des Unternehmens KI-gestützte Automatisierung in Fabriken und Logistikzentren implementiert.

Viele mittelständische Unternehmen in den USA nutzen KI nicht nur, sondern integrieren sie tief in ihre eigenen Abläufe. Das lässt die Technologie zu einem klaren Wettbewerbsvorteil werden. Axon Enterprise zeigt dies eindrucksvoll: Mit einem generativen KI-Tool werden Polizeiberichte automatisiert erstellt, sodass die Beamten mehr Zeit für ihre Arbeit in der Gesellschaft haben. Zusätzlich sorgen KI-gestützte Übersetzungen, Videoüberprüfungen und die Erkennung von Kfz-Kennzeichen für weiter optimierte Arbeitsabläufe, ohne dass die Aufsicht darunter leidet.

Diese doppelte Rolle als Wegbereiter und Profiteure der KI positioniert US-SMID-Unternehmen im Zentrum eines langfristigen Wachstumstrends. Für Anleger bedeutet dies die Möglichkeit, zu attraktiveren Bewertungen in Innovationen zu investieren, verbunden mit dem Potenzial für überdurchschnittliche Kursgewinne und eine wertvolle Diversifizierung im Vergleich zum konzentrierten Mega-Cap-Handel.

Die KI-Story geht weit über sieben einzelne Werte hinaus. Sie stellt einen strukturellen Wandel dar, bei dem US-SMID-Unternehmen nicht nur auf der Welle mitschwimmen, sondern aktiv an deren Gestaltung mitwirken.

Autorin Charlotte Daughtrey ist Investment Director for Equities at Federated Hermes Limited.