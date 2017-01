HDI erweitert Two-Trust-Familie

Mit Jahresstart hat die HDI Lebensversicherung ihre TwoTrust-Produktpalette um den Tarif “TwoTrust Fokus” erweitert. Der neue Tarif richtet sich an Kunden, die bei der Altersvorsorge von den Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen, ohne sich selbst um die Kapitalanlage kümmern zu müssen.

“Die Kunden haben verstanden, dass sich die Situation am Kapitalmarkt grundlegend geändert hat. Daher sind sie bereit, für ein gewisses Maß an Rendite ein bestimmtes Risiko in Kauf zu nehmen”, sagt Vertriebschef Wolfgang Hanssmann. Mit dem neuen Tarif TwoTrust Fokus führt HDI ein Produkt für die Direktversicherung und die private Vorsorge ein, das durch eine ausgewogene Kapitalanlage diesem Umstand Rechnung trägt.

In der Privatrente sind 80 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert. Dafür sorgen das Sicherungsvermögen der HDI Leben und ein Wertsicherungsportfolio. Bei der Direktversicherung kann eine höhere Garantie vereinbart werden. Steigt das Guthaben während der Laufzeit über die Beitragsgarantie, kann dieser Stand abgesichert werden.

Kostengünstiges Wertsicherungsportfolio

Der “Motor” von TwoTrust Fokus ist das neue Wertsicherungsportfolio “High Constant Portfolio (HCP)”. Es investiert in internationale Aktienmärkte. Je nach Situation am Kapitalmarkt können auch Anleihen beigemischt werden. Das Risiko begrenzen die Portfoliomanager, indem sie die Performance der Fonds täglich kontrollieren.

Bei der Kapitalanlage setzt HDI auf die Expertise der Talanx Asset Management, die das “High Constant Portfolio” exklusiv für HDI Leben entwickelt hat. Für die freie Fondsanlage steht das Investment-Stabilitäts-Paket (ISP) “Dynamik” zur Verfügung. Durch die breite Streuung der Kapitalanlage kann langfristig eine attraktive Rendite erzielt werden, so HDI. Das Portfolio werde ebenfalls von den Experten der Talanx Asset Management gemanagt und nach strengen Qualitätskriterien täglich überwacht.

Absicherung der Arbeitskraft und Pflege

Kunden können TwoTrust Fokus um eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung ergänzen. Verlieren sie ihre Arbeitskraft, sind sie vor den finanziellen Folgen geschützt. Zudem ist innerhalb der Privatrente auch eine Absicherung bei Pflegebedürftigkeit möglich. Bei der Option “Extra” erhöht sich die Altersrente bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit ab Rentenbeginn. “Mit Einführung des TwoTrust Fokus hat HDI seine Produktpalette konsequent weiterentwickelt. Damit bieten wir für jede Anlegermentalität eine passende Produktlösung”, betont Hanssmann. (fm)

Foto: HDI