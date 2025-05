Schenkung oder Abfindung? So pushen unerwartete Finanzspritzen die Altersvorsorge

Erbschaften, Schenkungen und Abfindungen: Drei Gründe, warum viele Deutsche in den kommenden Jahren mit einem Geldsegen rechnen können. Bis zu 400 Milliarden Euro werden durch die alternde Gesellschaft in den kommenden Jahren an die nächste Generation vererbt oder verschenkt, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ermittelt. Die durchschnittliche Erbschaft beträgt rund 171.000 Euro, der Median liegt bei 79.500 Euro.

Größere Einmalzahlungen können zudem bei Abfindungen fließen. Unternehmen, die bestimmte Abteilungen verschlanken oder schließen wollen, bieten ihren Mitarbeitern gern einen höheren Geldbetrag für die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses an. Zwischen einem halben und bis zu zwei Monatsgehältern pro Jahr der Beschäftigung sind hier durchaus üblich. Auch hier können sechsstellige Beträge zusammenkommen. Vorausschauende Anleger wissen, dass dieses Finanzplus der eigenen Altersvorsorge einen spürbaren Schub geben kann. Deshalb stellt sich nun die Frage: Wohin mit dem Geld? Um bestmöglich für den Vermögensaufbau zu arbeiten, sollte es möglichst sicher, aber auch gewinnbringend investiert werden.

Hier kommt der Mediolanum Life Plan ins Spiel: Als fondsgebundene Lebensversicherung mit Einmalbeitrag ermöglicht er die unkomplizierte Geldanlage von größeren Summen, nutzt Kursschwankungen erfolgreich als Kaufgelegenheiten und bietet als Fondsinvestment im Versicherungsmantel steuerliche Vorteile im Vergleich zu klassischen Fonds- und Aktieninvestments.

Abbildung 1: Die Intelligent Investment Strategy des Mediolanum Life Plan nutzt gezielt günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte am Markt und reduziert so die Volatilität.

Einmalig auf dem deutschen Markt für fondsgebundene Versicherungen: Die Intelligent Investment Strategy von Mediolanum

Herzstück des Mediolanum Life Plan ist die Intelligent Investment Strategy (IIS), die Kursrückgänge gezielt als günstige Einstiegszeitpunkte nutzt. Sie investiert die Versicherungsprämie nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise über einen vorab festgelegten Zeitraum und nutzt so gezielt den Cost-Average-Effekt. Fallen die Kurse, löst das System der Intelligent Investment Strategy Kaufsignale aus. Bei steigenden Kursen verkauft es dagegen automatisch, um Gewinne mitzunehmen und bis zur nächsten Kaufgelegenheit in geldmarktnahen Fonds zu sichern.

Eine Simulation verdeutlicht den Vorteil dieser Strategie (siehe Abbildung 1): Die schrittweise Anlage der Prämie durch die Intelligent Investment Strategy in ein Musterportfolio der dem Mediolanum Life Plan zugrunde liegenden Fonds erzielte von 2022 bis 2025 eine Rendite von 23,87 Prozent bei einer unterdurchschnittlichen Volatilität von 5,73 Prozent. Wäre die Prämie dagegen auf einen Schlag in den Markt investiert worden, hätte die Volatilität 10,52 Prozent betragen.

Für Berater entfällt damit die Notwendigkeit, die Portfolios ihrer Kunden kontinuierlich zu monitoren und bei jeder Marktschwankung mit viel Abspracheaufwand anzupassen. Die Kunden wiederum können sich darauf verlassen, dass die Intelligent Investment Strategy Marktturbulenzen für den Einstieg nutzt und so über die Zeit leistungsstarke Renditen für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge erzielt.