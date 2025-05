Sparen und Investieren – das geht! Ihre Chancen für die Altersvorsorge

Um eine attraktive Rendite zu erzielen, ist es ratsam, in Investmentfonds zu vertrauen, in Verbindung mit fondsgebundenen Rentenversicherungsprodukten. Die Auswahl der richtigen Produkte spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Gerade bei der Altersvorsorge können die getroffenen Entscheidungen weitreichende Folgen haben: Der Verlauf der Fonds beeinflusst entscheidend, welchen Lebensstandard man im Alter genießen kann. Bereits kleine Unterschiede in der jährlichen Rendite können große Auswirkungen auf die Endsumme haben. Beispielsweise kann eine Investition von 10.000 Euro über 40 Jahre, bei einem Renditeunterschied von nur 2% pro Jahr, das Kapital mehr als verdoppeln. Diese Zahlen zeigen, dass es für viele Sparer von Vorteil wäre, einen Teil ihres Vermögens in Investmentfonds zu investieren. Wer sich für diese Anlageform entscheidet, hat jedoch häufig Schwierigkeiten, das passende Produkt zu finden. Zudem haben Anleger in unterschiedlichen Lebensphasen verschiedene Bedürfnisse und Ansprüche an ihre Geldanlage, was auch eine fundierte Beratung notwendig macht.

Performance vs. Benchmark, indexiert auf 100 zum Auflagedatum des Fonds, Zeitraum 21.05.1997-28.02.2025

Das Frankfurter Unternehmen ACATIS Investment, gegründet von Dr. Claudia Giani-Leber und Dr. Hendrik Leber, ist seit 30 Jahren als unabhängige Investmentgesellschaft tätig und folgt einer Value-Investing-Philosophie, inspiriert von Warren Buffett. ACATIS bietet eine breite Palette an Fondslösungen, die sich für langfristiges Investieren eignen und auf diverse Anlagestrategien sowie Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, darunter Aktien-, Misch- und einen Rentenfonds.

Für ein langfristiges Kern-Investment in fondsgebundenen Rentenversicherungsprodukten steht der ACATIS Aktien Global Fonds. Dieser Fonds zeichnet sich durch bald 28 Jahre Kontinuität im globalen Aktienmarkt aus. Fondsmanager Dr. Leber investiert in diese besseren Unternehmen, die in erster Linie ein sehr gutes zukunftsträchtiges Geschäftsmodell haben, um dann Geduld zu zeigen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt weniger im ständigen Kaufen und Verkaufen, sondern im Abwarten. Die Ergebnisse des Fonds bestätigen Dr. Lebers Ansatz: Seit seiner Auflegung am 21.05.1997 hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Performance von 9,5% erzielt, insgesamt über 1.100% (Stand: 28.02.2025).

Unabhängig vom gewählten Produkt ist eine fundierte Beratung für Anleger von großer Bedeutung. Nicht nur die Sparer selbst haben Interesse daran. Wenn Anleger nach einer umfassenden Beratung in die richtigen Fonds investieren und dadurch die gewünschte Rendite erzielen, sind sie mit der Beratung, dem Anlageerfolg und der Leistung der Fondsgesellschaft äußerst zufrieden.

Der ACATIS Aktien Global Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

ACATIS Aktien Global Fonds, Anteilklasse A, ISIN: DE0009781740

Sparplanfähig

Rollierende Performance 5 Jahre

29.02.20-28.02.21 21,2%

28.02.21-28.02.22 15,9%

28.02.22-28.02.23 -8,2%

28.02.23-29.02.24 20,2%

29.02.24-28.02.25 17,0%

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Disclaimer: Die Unterlage dient nur der Information und ist keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Fondskauf. Die dargestellte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger wegen ihrer speziellen Anlageziele und finanziellen Situation ungeeignet sein. Privatpersonen sollten sich vor einem Fondskauf fachlich beraten lassen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (https://www.acatis.de). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt a.M., Deutschland, und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt, beaufsichtigt.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main, Tel.: +49/ 69/ 97 58 37-77, E-Mail: [email protected], https://www.acatis.de. ACATIS Service GmbH, Güetli 166, CH-9428 Walzenhausen, Tel: +41 / 71 / 886 45 51, E-Mail: [email protected], Info: www.acatis.ch