Guidewire-Studie: Vertrauen in Versicherer wächst 

38 Prozent der deutschen Verbraucher fühlen sich vom Versicherer verstanden und schätzen dessen Produkte und Dienstleistungen – im Vorjahr waren es noch 31 Prozent. Im Ländervergleich ist das Vertrauen in Deutschland am höchsten, im Vereinigten Königreich stimmen nur 24 Prozent dieser positiven Einschätzung zu.

38 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, Versicherer seien notwendig, aber lästig. Dieser Umfragewert zeigt damit seit 2022 zum ersten Mal einen Rückgang und eine Tendenz zu einer positiveren Einschätzung. Auch beim Blick auf Preise und Schadenregulierung setzt sich der positive Trend seitens der Befragten fort: 9 Prozent sind der Ansicht, dass Versicherer überteuerte Produkte verkaufen und bei der Schadenregulierung zögerlich sind – in den letzten drei Jahren lag dieser Wert noch zwischen 14 und 15 Prozent.

Im Hinblick auf das Innovationspotenzial der Versicherungsbranche ist ebenfalls ein Imagegewinn zu verzeichnen: 44 Prozent halten die Branche für innovativ und spannend (40 Prozent im letzten Jahr). Am wenigsten Innovationskraft sehen die Verbraucher im Vereinigten Königreich mit lediglich 35 Prozent Zustimmung.

54 Prozent der befragten deutschen Versicherungsnehmer haben in den letzten zwölf Monaten einen Schaden gemeldet. Damit ist Deutschland führend, im Vereinigten Königreich ist die Zahl mit 16 Prozent am niedrigsten. Laut Guidewire fällt auf, dass vor allem die Jüngeren in Deutschland ihren Versicherungsanspruch geltend machen. In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen haben 76 Prozent der Befragten einen Schaden gemeldet; mit zunehmendem Alter nimmt der Prozentsatz ab, bei den über 55-Jährigen sind es noch 33 Prozent.

„In diesem Jahr senden die Ergebnisse unserer Studie ein deutlich positives Signal an die Versicherer“, so René Schoenauer, Director Product Marketing EMEA bei Guidewire Software. „Die Branche verzeichnet einen klaren Imagegewinn. Die Versicherer waren demnach in der Lage, den Bedürfnissen der Kunden entgegenzukommen.“ Über 4.000 Versicherungsnehmer in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien gaben Auskunft über ihre Erwartungen an die Versicherer und deren Produkte und Services.