Vergleichsportale: Check24-Werbung zur Fußball-EM als Treiber

39 Prozent der Versicherungsentscheider und -mitentscheider zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland können sich mittlerweile gut einen Abschluss über ein Vergleichsportal wie Check24 oder Verivox vorstellen – ein Zuwachs von drei Prozentpunkten gegenüber 2023. Auch die tatsächliche Nutzung ist im gleichen Zeitraum gestiegen: 19 Prozent haben 2024 bereits einmal eine Versicherung über ein Vergleichsportal abgeschlossen (2023: 16 Prozent). Dies sind die Ergebnisse einer Sirius-Campus-Marktuntersuchung mit 10.000 repräsentativen Online-Interviews.



Vor allem die Jüngeren sind offen gegenüber dem Online-Abschluss über Vergleichsportale: 53 Prozent der 18- bis 30-Jährigen können sich diesen Abschlussweg vorstellen. Die höchste Nutzungserfahrung findet sich in der Altersgruppe 41 bis 50 Jahre (22 Prozent), nachdem bis vor Kurzem noch die Gruppe der 31- bis 40-Jährigen die höchsten Werte aufwies.

Vielleicht noch bedeutsamer als ihre Rolle beim Vertragsabschluss ist die Nutzung von Vergleichsportalen als generelle Informationsquelle beim Thema Versicherungen. Auch hier ist ein Schub zu erkennen: 37 Prozent haben sich in den letzten zwölf Monaten auf einem Vergleichsrechner über Versicherungen informiert – ein Anstieg um vier Prozentpunkte. Zuvor lag dieser Wert über Jahre relativ konstant bei rund 30 Prozent. Der stärkste Zuwachs zeigt sich in der ältesten Altersgruppe – bei den 60- bis 69-Jährigen stieg die Nutzung von 19 auf 25 Prozent. Bei den 18- bis 30-Jährigen blieb die Quote stabil bei 50 Prozent.



„Der starke Beliebtheitszuwachs von Vergleichsportalen dürfte vor allem auf die massive Werbekampagne von Check24 rund um die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland zurückzuführen sein“, erklärt Christoph Müller, Geschäftsführer und Gründer von Sirius Campus. „Darüber hinaus sehen wir auch in anderen Untersuchungen eine recht hohe Zufriedenheit der Kunden mit Check24 bzgl. Preis und Prozessqualität, allerdings mit deutlichen Mängeln bei der Service- und Beratungsqualität“.



Die Akzeptanz des Versicherungsabschlusses über Vertreter – sei es in der Agentur oder im häuslichen Umfeld des Kunden – geht dagegen weiter zurück. Besonders deutlich ist der Rückgang beim Abschluss mit dem Vertreter zu Hause: Hier liegt die Akzeptanz bei 61 Prozent, bis 2010 waren es stets mehr als 80 Prozent. Auch der Bankenvertrieb verzeichnet einen Rückgang – von 43 Prozent 2018 auf nun 38 Prozent. Stabil bleibt hingegen der Maklervertrieb mit einer konstanten Akzeptanz von rund 51 Prozent über die vergangenen Jahre hinweg.