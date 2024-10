100 Prozent Beitragsgarantie und ETFs: WWK geht mit neuer Produktfamilie in den Verkauf

Die WWK Lebensversicherung hat ihre neue Produktfamilien WWK Intelliprotect 2.0 und WWK Premium FondsRente 2.0 für den Verkauf geöffnet. Frühester Versicherungsbeginn ist der 1. Januar 2025 – zu diesem Stichtag wird der Rechnungszins für die Versicherungsbranche erhöht auf ein Prozent. Damit werden frühzeitig alle fondsgebundenen Rentenversicherungen mit und ohne Garantie über alle Schichten der Altersvorsorge mit dem erhöhten Höchstrechnungszins ausgestattet. Vorteile für die Kunden sind dabei insbesondere höhere garantierte Rentenleistungen und höhere garantierte Rentenfaktoren. Bereits im Juli 2024 habe man am die fondsgebundene Riester-Rente mit dem erhöhten Rechnungszins von ein Prozent erfolgreich im Markt platzieren können, betont der Versicherer.

100 Prozent Bruttobeitragsgarantie auch in der bAV

Bei den unter dem Namen WWK Intelliprotect 2.0 bekannten Fondsrenten mit dynamischer Portfolio-Absicherungsstrategie (iCPPI) sind durch die Neukalkulation nun variable Garantieniveaus zwischen 50 und 100 Prozent der eingezahlten Beiträge möglich, teilte der Versicherer mit. Gerade die Garantie aller eingezahlten Beiträge war in der Vergangenheit für sicherheitsbewusste Kunden die erste Wahl, konnte aber in den vergangenen Jahren mit Rechnungszins 0,25 Prozent nur noch eingeschränkt bei der Riester-Rente angeboten werden.

Auch in der betrieblichen Altersvorsorge wird mit der Bruttobeitragsgarantie neben der beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ) auch eine Beitragszusage mit Mindestleistung (boLZ) wieder Teil des Angebots, so Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor Partnervertrieb bei der WWK.

In der privaten Vorsorge ermöglicht die Rentenphase Invest der WWK-Fondspolice ohne Garantie künftig ein höheres Investment in die freie Fondsanlage. Damit partizipiert der Kunde im Rentenbezug noch stärker an den Chancen der Kapitalmärkte. Der neue so genannte „CashPlan“ soll bei Kombination des neuen Entnahmeplans mit einer Leibrente zu noch attraktiveren monatlichen Auszahlungen in der Rentenphase führen, hofft die WWK.

Fondspolicen nun auch mit ETFs

Deutlich aufgewertet werden zudem bei den Fondspolicen mit Garantie die Anlagemöglichkeiten. Es werden nun insgesamt 65 Investmentfonds angeboten. Neu im Fondsuniversum finden sich 17 börsengehandelte Exchange Traded Funds (ETFs). Diese seinen kosteneffizienter als aktiv gemanagte Fonds und eröffneten Kunden gleichzeitig eine breite Diversifizierung über die hinterlegten Indizes, so der Versicherer. Erweiterte Anlagemöglichkeiten gibt es auch für die Fondspolicen der WWK ohne Garantie. Hier wurde das bestehende Angebot an ETFs auf 40 passiv gemanagte Fonds ausgebaut.