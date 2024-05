Canada Life mit Generation Update: Mehr Fonds und neues Treubonus-Konzept

Ab jetzt kann man mit geringeren Beiträgen ins Sparen einsteigen und eine deutlich vergrößerte Fondsauswahl mit bekannten Publikumsfonds nutzen. Ebenfalls neu sind flexible Dynamikoptionen. Wie bisher können Kundinnen und Kunden ihre Sparergebnisse absichern: Ihnen steht dafür das Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip mit renditeorientiertem Investment und endfälligen Garantien offen, welches der Versicherer erfolgreich seit über 20 Jahren anbietet.

Günstigere Startoption

Es ist nun möglich, mit einem Startbeitrag von 20 Euro in die Altersvorsorge zu investieren. Neukunden können diese Startoption über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren nutzen, um den Beitrag schrittweise zu erhöhen. Einen Einmalbeitrag können Versicherte nun schon ab 2.000 Euro platzieren, bei Zuzahlungen genügen 250 Euro, um die Altersvorsorge zusätzlich aufzustocken. Angsprochen werden sollen damit vor allem Berufseinsteiger.

Mehr Flexibilität verspricht Canada Life nun auch bei den dynamischen Beitragserhöhung. Kundinnen und Kunden können künftig die Dynamiksätze selbst festlegen. Die Bandbreite reicht von einem bis zehn Prozent. Die Dynamik kann jederzeit ein- oder ausgeschlossen werden.

Treuebonuskonzept überarbeitet

Überarbeitet wurde zudem das Konzept der Treueboni: Der laufende Bonus startet bereits nach dem ersten Versicherungsjahr und beträgt 0,6 Prozent. Bei Einmalbeiträgen hebt Canada Life den Treuebonus auf insgesamt 24 Prozent zusätzliche Anteile bei einer Aufschubzeit ab 35 Jahren an.

Canada Life hat zudem die Fondsauswahl um 31 weitere Publikumsfonds aufgestockt. Kundinnen und Kunden können nun bis zu 40 Fonds in ihrem Vertrag besparen und aus insgesamt 55 Fonds auswählen. Es sind weiterhin bis zu 20 kostenlose Fondswechsel pro Jahr möglich, teilte der Versicherer mit.

Größere Fondsauswahl und automatisches Ablaufmanagement

Für Versicherte, die ihre Beiträge zu Versicherungsbeginn vollständig oder anteilig in Einzelfonds investieren möchten, bietet Canada Life ein kostenloses automatisches Ablaufmanagement an. Hierfür kann ausschließlich bei Antragsstellung ein bestimmter Wert als Betrag für das Anteilguthaben, bei dem das automatische Ablaufmanagement ansetzen soll, festgelegt werden. Dieser setzt sich aus dem Wert der Anteile der Einzelfonds zusammen, UWP und Anteile im Automatischen Portfolio Management (APM) sind davon ausgenommen. Sobald der festgelegte Betrag erreicht ist, erfolgt eine Umschichtung des entsprechenden Teils des Anteilguthabens.

Die Umschichtung erfolgt in das APM mit einem dynamischen Anlageprofil. Im APM dynamisch wird das Anteilguthaben schrittweise bis zum vereinbarten Rentenbeginn automatisch in risikoärmere Fonds umgeschichtet. Wenn zum Zeitpunkt der Umschichtung bereits ein Teil des Anteilguthabens des Kunden in dem APM mit diesem oder einem anderen Anlageprofil investiert ist, erfolgt die Umschichtung in das bereits bestehende APM.

Inflation, Unsicherheit auf den Märkten und gestiegene Preise stellten hohe Anforderungen an die Altersvorsorge. Deshalb habe man den Tarif einfacher und flexibler gestaltet, wird Dr. Igor Radović, Mitglied des Vorstands bei Canada Life, zitiert. „Vor allem junge Menschen können damit früh einsteigen und den so wichtigen Faktor Zeit jetzt optimal nutzen”, sagt Radovic.