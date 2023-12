22 weitere Insolvenzanträge bei Project Immobilien

Sechs der neuen Einträge im amtlichen Insolvenzregister stammen vom 27. Dezember, insgesamt neun weitere vom 21. und 22. Dezember, der Rest aus den Tagen davor seit Anfang des Monats. Bei der operativ tätigen Gesellschaft, für die nun auf eigenen Antrag das vorläufige Insolvenzverfahren angeordnet wurde, handelt es sich im die Project PD Development GmbH, also eine Projektentwicklungs- beziehungsweise Planungsgesellschaft der Project Immobilien Gruppe. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht auch in diesem Fall Rechtsanwalt Volker Böhm aus der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun bestellt.

Zudem geht aus den Insolvenzbekanntmachungen hervor, dass der vorläufige Insolvenzverwalter der schon seit August insolventen Project Real Estate AG, also der Holding der Project Immobilien Gruppe, die Festsetzung seiner Vergütung und Auslagen beantragt hat und einen Zuschlag in Höhe von insgesamt 74,12 Prozent beantragt. Insolvenzgläubiger können hierzu schriftlich gegenüber dem Amtsgericht Stellung nehmen. Sie müssen sich allerdings sputen.

Frist nur bis kurz nach Neujahr

Die Frist dafür sind lediglich „zwei Wochen ab wirksamer Veröffentlichung“, also wohl ab dem Datum der Veröffentlichung in den Insolvenzbekanntmachungen am 22. Dezember. Das wäre dann der 5. Januar 2024. Wer über Weihnachten und „zwischen den Jahren“ ein paar Tage abschaltet, hat also nach Neujahr nur noch wenige Tage Zeit, um etwaige Einwände gegen die beantragte Erhöhung der Vergütung von Volker Böhm beim Gericht geltend zu machen.

Bei den neuen Insolvenzanträgen von Objektgesellschaften handelt es sich um folgende Gesellschaften:

PROJECT PW Billy-Wilder-Promenade 20 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Donnersbergring Darmstadt GmbH & Co. KG

PROJECT PW Fleherstr. 23-25 Düsseldorf GmbH & Co. KG

PROJECT PW Fuchstanzstr. 30 Frankfurt GmbH & Co. KG

PROJECT PW Fürther Str. 188 Nürnberg GmbH & Co. KG

PROJECT PW Malmöer Str. 28 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Mainburger Str. Freising GmbH & Co. KG

PROJECT PW Bossestraße 7 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Durlacher Str. 5 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Krifteler Str. 34 Frankfurt GmbH & Co. KG

PROJECT PW Mertensstr. 13 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Rathausstr. 2 Ottobrunn GmbH & Co. KG

PROJECT PW Senserstraße 11-13 München GmbH & Co. KG

PROJECT PW Tegeler Str. 8-9 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Thomas-Mann-Str. 33 Hamburg GmbH & Co. KG

PROJECT PW Pappelallee 14-17 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Baseler Straße 125-127 Berlin GmbH & Co.KG

PROJECT PW Alfred-Kowalke-Str. 29 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Goosacker 1 Hamburg GmbH & Co. KG

PROJECT PW Oraniendamm 1-3 Berlin GmbH & Co. KG

PROJECT PW Wendenschloßstr. 142, 152 Berlin GmbH & Co. KG

Seit August 2023 wurden bereits für diverse Unternehmen der Project Immobilien Gruppe in Nürnberg sowie die beiden Vertriebsgesellschaften der im Bamberg ansässigen Project Investment Gruppe Insolvenzanträge gestellt.