AfW-Wahlumfrage: Union klar vorn, FDP verliert deutlich

Die Umfrage ergab, dass die CDU/CSU mit 43 Prozent die bevorzugte Partei der Vermittlerschaft wäre. Auf Platz zwei folgt die FDP mit 20 Prozent der Stimmen. Damit wäre eine Koalition aus CDU/CSU und FDP das favorisierte Bündnis unter den teilnehmenden 1.045 Vermittlerinnen und Vermittlern. Drittstärkste Kraft mit 18 Prozent ist die in weiten Teilen rechtsextreme AfD mit 18 Prozent. Die Umfrage wurde Ende Oktober durchgeführt, kurz vor dem Bruch der Ampelkoalition am 6. November.

„Zu Beginn der Legislaturperiode 2021 hatte die FDP mit 55 Prozent der Stimmen unter den Vermittlern noch ihren Höchstwert im Vermittlerbarometer erreicht. Seitdem hat die Partei jedoch viele Stimmen verloren, obwohl sie sich sowohl in Berlin als auch in Europa für die unabhängige Beratung und gegen ein Provisionsverbot eingesetzt hat“, analysiert AfW-Vorstand Frank Rottenbacher die Entwicklungen. Trotz ihres Engagements für die Branche sei es der Partei offenbar nicht gelungen, die volle Unterstützung der Vermittlerschaft zu halten.

Neu im Vermittlerbarometer aufgenommen wurde die Frage, welcher im Bundestag vertretenen Partei die Vermittler am ehesten zutrauen, das Thema Altersvorsorge zu lösen. Hier liegt die FDP in Führung, gefolgt von der CDU/CSU. Andere Parteien wurden in diesem Bereich deutlich seltener genannt. Dies verdeutlicht laut AfW, dass trotz des Rückgangs an allgemeiner Zustimmung für die FDP die Vermittler ihr immer noch eine besondere Kompetenz bei der Altersvorsorge zutrauen.

„Die FDP hat es nicht geschafft, die ihr zugeschriebene hohe Kompetenz beim Thema Altersvorsorge in Zustimmung innerhalb der Vermittlerschaft umzusetzen“, so Rottenbacher. Es zeige sich, dass fachliche Kompetenz allein nicht ausreicht, um politische Unterstützung zu gewinnen; die Vermittler erwarteten von den Parteien auch eine konkrete und erfolgreiche Umsetzung der politischen Ziele.

Quelle: AfW