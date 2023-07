Allianz Leben stellt Maklervertrieb neu auf

Die Allianz Lebensversicherung stellt den Maklervertrieb deutschlandweit neu auf. Die Neuausrichtung bei Deutschlands größter Lebensversicherer in Betreuung der Vermittler ist eine Reaktion auf veränderte Marktbedingungen und Vermittleranforderungen.

So unterscheidet sich der Bedarf eines Geschäftspartners mit dem Schwerpunkt in der betrieblichen Vorsorge von dem eines Vermittlers, der sich überwiegend auf die Beratung und Betreuung von Privatkunden im Bereich der Biometrie oder der privaten Zukunftsvorsorge konzentriert. Wesentlich ist auch die Art der Kundenbetreuung und die Nutzung moderner Medien: Hier hat die Beratung über digitale Kanäle – beschleunigt durch Corona – erheblich an Bedeutung gewonnen. Bei komplexen Produkten wie Zukunftsvorsorge oder Absicherung der Arbeitskraft ist die persönliche Beratung jedoch nach wie vor unerlässlich.

„Mit der neuen Aufstellung orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner. Wir straffen unsere Prozesse und schaffen damit noch mehr Raum für die individuelle Betreuung der Maklerinnen und Makler“, sagt Thomas Wiesemann, Vorstand Vertrieb der Allianz Lebensversicherung.

Cluster und Segmente

Konkret hat die Allianz basierend auf den spezifischen Anforderungen der Maklerinnen und Makler Cluster gebildet und jeweils ähnliche Cluster in Segmenten zusammengefasst. Im Segment „Großmakler/Global Broker“ werden Vermittlerinnen und Vermittler betreut, die ihren Schwerpunkt in der betrieblichen Vorsorge haben, während im Segment „Mittelstandsmakler“ Geschäftspartner mit einem breiteren, auch die private Zukunftsvorsorge und die Biometrie umfassenden Angebotsspektrum gebündelt werden.

Maklerbetreuer jeweils nur für ein Segment

Die Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuer werden künftig in jeweils nur einem Segment arbeiten, damit sie sich stärkenorientiert auf die spezifischen Anforderungen und Wünsche ihrer jeweiligen Geschäftspartner konzentrieren können. Das schafft Spielräume für eine noch passgenauere Betreuung.

In der neuen Struktur verantwortet Marcel Basedow den bundesweiten Maklervertrieb. Oliver Nittmann leitet die für Vertriebe und Maklerpools tätigen Betreuungsteams, während Claudia Kamppeter den neuen Bereich „Vertriebsservice“ verantwortet. Im Vertriebsservice werden alle dezentralen, vertriebsunterstützenden Einheiten unter einem Dach gebündelt.

Bedeutung wächst weiter

Der Maklervertrieb ist eine der tragenden Säulen im Neugeschäft bei Allianz Leben. In den vergangenen Jahren ist die Allianz zum bedeutendsten Maklerversicherer in Deutschland geworden und will diese Position weiter ausbauen.