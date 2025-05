Neuer Markenauftritt von Berenberg

Ziel sei es, die Zusammenarbeit mit vielfältigen Kundengruppen, das unternehmerische Denken und die agile, bankübergreifende Zusammenarbeit stärker nach außen zu transportieren und visuell erlebbar zu machen, teilt Berenberg mit.

Die neue Gestaltung greife bewusst Elemente der eigenen Historie auf: die Erhaltung der Firmenfarbe Orange mit Bezug zur Gründungsgeschichte sowie das Wappen, das in modernisierter Form auch für digitale sowie internationale Anwendungen optimiert wurde. Der „Pulse of Progress“, ein zentrales grafisches Element, steht laut Berenberg für Bewegung, Vernetzung und Fortschritt.

„Mit dem Rebranding rücken wir in den Fokus, was unsere Arbeit im Kern ausmacht: die vertrauensvolle Beziehung zwischen Kunde und Ansprechpartner“, sagt Klaus Naeve, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und verantwortlich für Wealth und Asset Management. „Wir sind ein Haus mit Geschichte, aber gleichzeitig strategisch agil. Unsere Teams arbeiten eng verzahnt und die Entscheidungswege sind kurz – das schafft Handlungsspielraum und Geschwindigkeit. Diese Kultur sichtbar zu machen, war ein zentrales Ziel des neuen Auftritts.“



Erarbeitet wurde das neue Markenbild gemeinsam mit der international tätigen Agentur Design Bridge and Partners.