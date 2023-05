Solvium bringt Private Placement und kündigt weitere Publikums-Emissionen an

Das Angebot investiert in Logistikequipment wie 20-Fuß- und 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen, teilt Solvium mit. Die reguläre Zinslaufzeit beträgt drei Jahre; auf Wunsch können Anleger zweimal um je drei Jahre verlängern. In den Verlängerungszeiträumen steigt die Verzinsung auf 6,32 Prozent jährlich an. Das Angebot mit der Bezeichnung „Solvium Exklusiv Invest 26-01“ ist ab einer Mindestsumme von 200.000 Euro zeichenbar. Solvium hat es ohne Fremdkapitaleinsatz konzipiert.

„Mit diesem Angebot befriedigen wir eine nachweislich vorhandene Nachfrage von semiprofessionellen Investoren an attraktiven Investitionen im Bereich der Transportlogistik. Der Markt für Logistik ist stabil, wächst kontinuierlich und zeichnet sich durch laufende Cashflows aus“, sagt Jürgen Kestler, Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH.

„Gleichzeitig planen wir, noch in diesem Jahr eine weitere Vermögensanlage aus dem Segment der Logistik-Opportunitäten und einen AIF mit niedrigeren Mindestbeteiligungen für private Investorinnen und Investoren in den Vertrieb zu geben“, so Kessler weiter. Das Unternehmen hatte seinen ersten alternativen Investmentfonds (AIF) Mitte 2022 geschlossen. Auch die im Februar 2022 aufgelegte Emission von Namensschuldverschreibungen ist inzwischen platziert. Es war die bundesweit erste neue Vermögensanlage mit Marktbedeutung seit dem Inkrafttreten des Anlegerschutzstärkungsgesetzes im August 2021, das in diesem Segment unter anderem das Verbot von Blindpools vorsieht.