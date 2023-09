AS Unternehmensgruppe führt Crowdinvestment plangemäß zurück

Die AS Unternehmensgruppe, ein Immobilieninvestor und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin, hat zum Stichtag eine Vermögensanlage (festverzinstes Nachrangdarlehen) zuzüglich Zinsen pünktlich zurückbezahlt.

Das Unternehmen hatte über die Online-Immobilien-Investmentplattform GenoCrowd eine festverzinsliche Vermögensanlage in Form eines Nachrangdarlehens mit qualifiziertem Rangrücktritt für ein Denkmalobjekt begeben. Kapitalanleger konnten zu 5,0 Prozent Verzinsung pro Jahr investieren. Die Laufzeit der Nachrangdarlehen begann individuell nach Zeichnung der Anleger und betrug zwischen 19 und 25 Monate.

Zu den Anlegern zählten neben den klassischen Kleinanlegern auch High Net Worth Individuals (HNWIs), so die Mitteilung der AS Unternehmensgruppe. Die Ausgestaltung der Vermögensanlage mache es den Anlegern möglich, in das Projekt zu investieren, ohne dabei gleich eine eigene Immobilie zu erwerben.

„Die AS Unternehmensgruppe bietet damit, zusätzlich zum direkten Verkauf Ihrer Projekte und Wohnungen, eine moderne Vermögensanlagemöglichkeit, mit der private Anleger die Chance erhalten, in renditestarke Immobilienprojekte zu investieren, die bislang nur institutionellen Großanlegern vorbehalten waren“, so CEO der AS Unternehmensgruppe Holding, Andreas Schrobback. „Die kurzen Laufzeiten, das niedrige Einstiegskapital sowie die hohen Renditemöglichkeiten verdeutlichen die Attraktivität der Vermögensanlage, ganz besonders in diesen Zeiten.“